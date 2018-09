Magyarfoci

Már jó ideje úgy nézem a magyar focimeccseket, úgy ülök a képernyő elé, hogy nem várok semmit. Nem szurkoló vagyok, hanem szemlélő. Mert amit látok, az nem alkalmas arra, hogy lelkesítsen, hogy érzelmeket adjon. Azaz amilyen érzelmeket kivált, azt inkább elfojtom, mert úriember akarok maradni.



Mostanság sajnos így járok ETO-meccsekre is. De mégis kijárok. Úgy vagyok vele, mint Pelikán József gátőr a magyar naranccsal: kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a mienk. Mert mégis azt a mezt viselik a győri fiúk most, melyet Keglovich, Póczik és Fehér Miki viselt anno. Ezért az én csapatom még ma is az ETO. De itt is szemlélő vagyok, az „egyszer még lesz itt csapat" reményével.



De azért elgondolkodom időnként, hogy milyen gazemberség ez, amit a magyar focival műveltek itt az elmúlt évtizedekben. Nem érdemes a Verebes-féle csapatot idecitálni, az tényleg különlegesség volt. De azokban az időkben nem volt szükség külföldiekre sem ahhoz, hogy ne a vert mezőny alján szerepeljenek csapataink a nemzetközi kupákban. Nagy eredményeket már akkor sem értünk el, de húsz-harminc éve legalább a remény reálisnak látszott. Ma már az sem. Az egész közeg amatőrnek, alkalmatlannak, dilettánsnak tűnik. Ahogy mondani szoktam, a mai focisták csak négy területen tartoznak a nemzetközi élvonalba: a gólöröm, a neonszínű csuka, a séró és a tetkó. Aztán a többi nulla. Nagyon fáj ez nekem, a velejéig szurkolónak. Sok szép, izgalmas, feszült, szomorú és boldog pillanatot vettek el tőlem. Maradt a közöny.



Kivételek persze mindig vannak, talán most is. Tőlük elnézést kérek. A többiektől pedig majd akkor, ha megcáfolnak. Erre várok évtizedek óta. Hajrá!