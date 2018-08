A héten tartják Kolozsváron a kilencedik Kolozsvári Magyar Napokat. Erdély legnagyobb kulturális fesztiválja egyre nagyobb tömegeket mozgat meg, több száz program várja az érdeklődőket. A Kincses Kolozsvár Egyesület által koordinált rendezvény honlapja szerint (magyarnapok.ro) az üzenet egyértelmű: „az erdélyi és Kárpát-medencei magyarságunk egy életerős, értékteremtő közösség".



A műsorfüzetben olvashatjuk, hogy csütörtökön a Házsongárdi temetőbe terveznek sétát. Volt szerencsém bejárni Kolozsvár sírkertjét, Gergelyné Tőkés Erzsébet, a Házsongárd Alapítvány igazgatója volt az idegenvezetőnk. 2011-ben történt mindez, amikor az alapítvány önkéntesei szélmalomharcnak látszó küzdelmet vívtak minden talpalatnyi földért, minden kőbe vésett névért, ami magyar a temetőben. Az állandó rongálások, a magyar emlékek meggyalázása, eltüntetése mindennapos volt akkoriban. Megdöbbentő beszámolókat hallottunk arról, mi minden történik a Házsongárdon mindenféle következmény nélkül. Egy maroknyi magyar próbált gátat szabni a folyamatnak.



Azóta is figyelem az alapítvány munkáját és szerencsére egyre ritkábban hallani hasonló esetekről. Az elmúlt években az anyaországi támogatásoknak is köszönhetően sikerült felújítani többek között a Biasini-kriptát, a Bánffy-kriptát és számos síremléket is. Reményik Sándor 1920-ban írt sorai még aktuálisak tehát: „Itt áll a temető tanúnak, / Fejfáin magyar még a szó..."



Gergelyné Tőkés Erzsébet temetői sétánk során azt kérte tőlünk: a nemzeti lobogó lengetése helyett húzzunk ki egy-egy szál gazt a gondozatlan magyar sírokról. Ez menti meg ugyanis a Házsongárd magyar emlékeit.