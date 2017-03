Hofi óta tudjuk, hogy Cenzné meg az ura ott figyelnek minden nyilvános helyen. Ám a cenzúránál van egy kártékonyabb jelenség is, az öncenzúra. Ennek mibenléte valami olyas lenne, hogy tudod, mit várnak el tőled, s te megfelelsz ennek, bár nem értesz vele egyet. Ennél súlyosabb, ha elébe is mész az elvárásnak, túlliheged a dolgot. Vagy valamit nem csinálsz meg, vagy nem úgy csinálsz meg, mint ahogy meggyőződésed diktálná. Tettet, gondolatot, véleményt önként csonkítasz meg. Igen ám, de az elvárást magát mindig a körülmények – na ne finomkodjunk, az aktuális rezsim – teremti meg.



Soha oly gyakran nem hallottam még, mint a legújabb Orbán-korban, hogy „elmesélek neked valamit, de ne írd meg. Én nem adom hozzá a nevemet." Vagy azt, hogy „az igazi véleményemet le ne írd, mert akkor baja lesz belőle az iskolámnak, településemnek, cégemnek..." Ma ez a mentalitás általánossá lett. Mélyebb értelme pusztító. Elhazudjuk a bajt (pozícióféltésből, intézményünk védelmében, netán szervilizmusból...), s éppen ezzel tetézzük azt. Nem is beszélve az elmaradt haszonról, vagyis a jobbítás remélt gyümölcseiről. Az öncenzúra a személyes kreativitás és aktivitás abortusza. Kétségtelen bár, hogy mi, magyarok erre vagyunk dresszírozva. („...ki ezer éve / magával kötve mint a kéve, / sunyít vagy parancsot követ.")



Mindez arról jutott most eszembe, miszerint egy Czerván nevű államtitkár a neves lovasdinasztia egyik tagját intette (fenyegette) meg egy nyilatkozatáért. Ifj. Bozsik József bűne az volt, hogy a Jobbik-közeli televízióban kritizálni merészelte a kiemelt kormányberuházásként Mészáros Lőrincék építette szilvásváradi lovasközpontot. Bozsik elmondta: a fűthetetlen csarnokban vacogott a közönség és a lovak, a talaj meg alkalmatlan a fogathajtásra. Azóta egyébként már nem ifjabb Bozsik a hajtók szövetségi kapitánya.



Erről meg Salamon Béla klasszikusa jutott eszembe: „Pedig ami rossz, az rossz. Ami selejt, az selejt."