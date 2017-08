Magánluxus

Jellemzi a kormánykommunikációt, hogy csak most reagált az RTL Klub kérdésére az Erzsébet-tábort szervező alapítvány főtitkárával kapcsolatban, mintha szokás szerint előbb némán felmérné a reakciókat. Pedig már a madáchi egeket ostromló Bayer Zsolt is rég kiterroristázta magát a téma okán, mire az Emmi sort kerített a rövid válasz megszerkesztésére. A válasz lényege, hogy kivizsgálják a dolgot. Azaz, bocsánat, dehogy: a lényeg, hogy nem történt szabálytalanság. Mert magánvagyon = magánügy.



Minden csak szemellenző kérdése, amikor például Medgyessy miniszterelnökként Kubában nyaralt magánvagyonából, az akkori ellenzék egy hónapig szökdécselt egy helyben. Pedig hátrányos helyzetű gyerekekről szó sem volt.



Most van. És nehéz elhinni, hogy akit érint, valóban nem látja a visszáját: amott a tábor a reklámban látott labdázó, szegény sorsú gyerekekkel, emitt meg a teljesen felesleges, pöffeszkedő luxus, a tízfős villa napi 110 ezerért, 35 napra egyetlen családnak, összesen 3,2 magánmillió fejében. Csak azért, hogy a legkisebb kényelmetlenség se vonja el a főtitkár figyelmét az üdültetett gyermekek öröméről.

Senki nem állította, hogy a gyerekek jókedvével van itt a probléma. Azt sem, hogy ez jogszerűtlen és börtön jár érte. Az már meggondolandó, hogy az alapítvány főtitkárának fizetése alapból mégiscsak közpénz jellegű lehetett átutalás előtt, s utána került a magánélethez való jog védelme alá, na, nem mintha számonkérhetőség tekintetében ennek nagy jelentősége volna.



A válasz megérkezett: nincs törvénysértés. Én tudtam legbelül. Csak erkölcsi oldalról nézve ronda az egész. Semmi több, csak nyitott sliccű tapintatlanság, szégyen, elszámolnivaló és gátlás nélkül, ahogy kell. Bármelyik magyar író tudna róla groteszket írni. Csak Bayer Zsolt nem.