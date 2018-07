Magad, uram...

Példát mutatnak régiónk polgármesterei, ha nincs elég közfoglalkoztatott, maguk ragadnak ásót, kapát, vagy éppen fűnyíróra pattannak, hogy rendbe tegyék közterületeiket. Minden tiszteletem az övék, ám maga a jelenség továbbmutat.



Egyre többször olvashatunk a térségünket (is) kínzó munkaerőhiányról. A Balaton-parti éttermek, büfék többsége szakácsot, felszolgálót, pultost keres, többen ki sem tudták nyitni a boltjukat, mert nem volt alkalmazott. Saját szememmel is láthattam a munkaerőhiány közvetett hatásait. A kiemelt üdülőövezetben csökken a szolgáltatások színvonala: rövidülnek az étlapok, szünetelnek a kényelmi szolgáltatások, fapadossá válnak a látnivalók. Mindez pont akkor, amikor gőzerővel szeretnék az egyszezonos Balatont egész éves turistacélponttá tenni a térség legbefolyásosabb vállalkozásai.



A fojtogató szakemberhiány néhány esetben már szarkazmusra is kényszerítette a munkaadókat, épp a minap futottam bele a legnépszerűbb közösségi portálon egy bejegyzésbe, amelyben egy győri étterem keres fizikusokat, gyakorlattal rendelkező asztronautát, többdiplomás irodalmárt, mert a felszolgálók kihaltak… Más helyen megállító táblán olvasható: „Tisztelt vendégek! Viselkedjenek kedvesen a pultosokkal, mert vendéget könnyebben találok!..."



A humor sok mindent megoldhat a mindennapokban, ám úgy vélem, ez esetben kevés lehet. Azzal, hogy nevetség tárgyává tesszük a problémát, még nem lesz hosszabb az étlap a vendéglőben, nem lesz elég pultos a bárokban, a polgármesternek pedig fel kell ülnie a fűnyíró traktorra.



Úgy néz ki, változtatni kell az évtizedek alatt kialakult vállalkozói hagyományokon, jobban meg kell becsülni a munkavállalót, mert egyre inkább bebizonyosodik, hogy ő a vállalkozó valódi kincse.