A hetvenhét éves ráckomlósi Kovács Antalnét régóta villogó dereka miatt a háziorvos beutalta a megyei kórház szakrendelésére. Már vagy tíz éve nem járt a városban, nem is hiányzott neki, szereti a falu levegőjét, unokákkal, kerttel telnek a napok (nem csoda hát a derékfájás), a tévét is csak a Szomszédok idejére kapcsolja be, amikor ismétlik az M3-on. Rózsi néni nem akart gondot a családnak, bebuszozott a régi útvonalon, jól ismerte, hisz a hetvenes években tíz évig dolgozott itt a textilgyárban. A külvárosi részen megakadt a szeme egy óriásplakáton – percekig gondolkodott, miért és kinek kellene megállítania Brüsszelt? Neki, Ráckomlósról? Eszébe jutott a levél, amit nemrégiben hozott a postás, mintha ott már látta volna ezt a brüsszeles feliratot. Már kicsit bánta, hogy kidobta, ha még a városban is ezzel foglalkoznak: lehet, hogy a Brüsszel is be akar vonulni, mint negyvenötben az oroszok? Legyintett egyet, ha így is lenne, ő úgysem tudná megállítani a sajgó derekával.



Inkább magára koncentrált, a kórház előtt leszállt a buszról. A miniszterelnök nézett vele szembe egy másik férfival, aki feltűnően hasonlított a ráckomlósi boltosra. Ti dolgoztok, ők lopnak – hirdette a plakát. Összecsapta a tenyerét, s azt gondolta: „aki Kádár idejében ilyet mert volna kiragasztani, azt azonnal nagy fekete autóval viszik el". Ezen a ponton elege is lett volna a politikából, de hazafelé „ilyen még az átkosban sem volt" mondat erejéig maga is véleményt nyilvánított, mert csak két és fél óra várakozás után jutott be az orvoshoz. Úgy döntött, inkább nem hergeli magát, amikor a busz ablakából meglátta „A magyar reformok működnek" plakátot.