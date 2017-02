Bár mára szinte történelem előtti időnek tűnik, de a 2002-es választási kampányban az ellenzék részben a Lopstop jelszóval aratott győzelmet a jobboldal felett. Az ígéret – a korrupció elleni harc – akkor is ámításnak tetszett, s most sem látszik másnak, de azért ritka, hogy pecsétes papírt kapunk arról, milyen országban élünk. Az Európai Csalásellenes Hivatal budapesti 4-es metróról készült jelentése a napokban került nyilvánosságra; ebben a szervezet többek között befolyással üzérkedésről és vesztegetésről ír, s az uniós támogatás harmadát, 59 milliárdot, vissza is kéri. Még egyszer: ötvenkilencmilliárdot. Ez annyi pénz, amennyire a kisebb települések nagyjából két évtized alatt pályázhatnak, hogy rendbe tegyék útjaikat, de a miheztartás végett kijönne belőle csaknem négyszázezer Jóakarat hídja támogatás is.



Ha valaki nem érti, hogy miközben a kormány népszerűsége nem verdesi az egeket, a baloldal miért képtelen ebből egy fikarcnyit is profitálni, csak olvasson bele a dokumentumba, s egy szó biztosan eszébe fog jutni: a hiteltelenség. Nem véletlenül titulálta ezt Csepreghy Nándor államtitkár teljes joggal a jelenleg ismert legnagyobb ismert korrupciós ügynek. Két megjegyzés lábjegyzetben azért idekívánkozik. Magyarország 2002-ben a 33. helyen állt a korrupciós világranglistán, tavaly pedig hét helyet csúszva már csak az 57.-en. A helyzet tehát romlott, ennek ellenére ügyekről – főleg nagyokról – alig-alig hallunk. Nem véletlen, hogy a 4-es metró botrányának végére is egy olyan európai hivatal járt, amely az európai polgárok pénzét hivatott védeni.



A kérdés már csak az, hogy a magyar hatóságoknak a magyar adófizetők pénze miért nem annyira fontos. A választ, ha nem is tudjuk, de sejtjük.