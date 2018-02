Liu és Elizabeth

Véget ért Phongjcshangban az olimpia, mely magyar szempontból nem is sikerülhetett volna jobban. Megszületett ugyanis a téli játékok történetének első magyar aranyérme. A rövidpályás gyorskorcsolyaváltó 5000 méteren győzött úgy, hogy gyakorlatilag csak az utolsó 200–300 méteren vezetett. Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Burján Csaba és Knoch Viktor örökre beírta nevét a sportalmanachokba.



Akárcsak Swaney Elizabeth, igaz, ellenkező előjellel. Az amerikai apától és magyar – de már Venezuelában született – anyától született „Erzsi" a síakrobaták félcsőszámában a 24., utolsó helyen végzett úgy, hogy egyetlen trükköt sem mutatott be. Mutatványa ugyanúgy bejárta a világsajtót, mint Liuék futama és azt követő öröme.



Számtalan mém, vicces videó született Swaney-vel kapcsolatban, ugyanakkor nem egy olyan vélemény is megjelent, hogy ezzel szégyent hozott Magyarországra, a többi olimpikonra. Ezzel azonban nem értek egyet, mert ez az egész nem a sportoló hibája. Inkább azon kellene elgondolkodni, van-e helye olyan sportágnak az ötkarikás játékok programjában, ahol egy ilyen tudású versenyző kvalifikálni tudja magát a 24-es mezőnybe. Felteszem a kérdést: ezek szerint a világon mindössze ennyien űzik komolyan ezt a számot?



Akár igen, akár nem a válasz, nem kellene ilyen álszentnek lenni. Ha tudtunk nevetni Eddie, a sason vagy Eric, az angolnán, akkor miért baj, ha nekünk is lett egy Erzsink. (Mondjuk az, hogy mennyire kellett ő nekünk ilyen tudással, az egy másik történet.) Ettől még nem lesz halványabb az első téli olimpiai aranyunk fénye...

