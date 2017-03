Hiába vette hétfőn tárgysorozatba a parlament igazságügyi bizottsága a Semjén Zsolt és Lázár János által benyújtott törvényjavaslatot az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú megjelenítésének betiltásáról; tegnapi sajtóértesülések szerint a lex Heinekenként elhíresült javaslat mögül mégis kihátráltak a kormánypártok. Mert az egész úgy marhaság, ahogy van. Egy normális országban ez ennyi is lenne: gyerekek, bedurrant az agyunk,

elgurult a gyógyszerünk, fogalmazzatok bárhogy, van ilyen, bocs, majd szépen

elfelejtjük.



Na de nem nálunk.



Egy frászt! – mondja Semjén, s ha ő mondja, úgy van. A Heineken majd lesz szíves a dobozairól leradírozni vagy átfesteni a vörös csillagot – ott a vasárnap, majd akkor dolgozhatnak túlórában! Ahelyett, hogy hallgattak volna ránk, s munkaszüneti napként koccintottunk volna együtt a hét utolsó napján. Csíki Igaz Sörrel. Vagy Igazi Csíkivel. Vagy na, tudják, mivel. S ha elegendő csúszott le belőle, akkor mindenki látni és érezni fogja, miért is kell ezt a törvényjavaslatot átvinni a parlamenten. Mi a sörháború valós tétje.



Ahogy eddig, úgy most sem Brüsszel mondja meg, mit tartalmaz a nemzeti jog. Hogy a köznyugalom megzavarására elég-e önmagában a dobozon éktelenkedő csillag. Hát hogyne lenne elég? Meglátom, megremeg a kezem, felhabzik a sör, kifolyik a leve, ragad az asztal, jönnek rá a legyek, s az egész pillanat, amely arról szólt volna, hogy magyarságtudatunkban megerősödve, betyáros öntudattal nyugtázzuk, hogy nemcsak a vízilabdában vagyunk császárok, s nálunk a legszebbek a nők, a világ legjobb sörét is mi főzzük. Magyar politika, ej, így hülyítetek!