A rendőr megállítja az autóst, és kérdőre vonja: „Ön behajtott ebbe az utcába, pedig ide behajtani tilos! Nem látta a táblát?" Mire a sofőr őszintén: „A táblát, azt láttam. De magát nem." Régi vicc ez, és mint minden jó poénnak, ennek is van igazsága. A rendőrség viszont most már nem viccel. Ezentúl nem hozza nyilvánosságra, hogy hol tart sebességméréseket a közutakon. Az indoklás szerint „Az előre bejelentett, jól látható módon végzett ellenőrzések nem jelentenek általános visszatartó erőt. A közlekedők egy része csak addig tartja be a szabályokat, amíg úgy érzi, hogy a hatóság látóterében van." A rendőrség azt is hangsúlyozza, hogy a traffipaxok célja továbbra sem pénz beszedése, hanem a közlekedésbiztonság javítása. Higgyük el! Kár is ezzel vitatkozni, hiszen sokan vagyunk, akik ha kevéssel is, de rendre túllépjük a megengedett sebességet, viszont ha meglátunk egy rendőrautót, azonnal fékezünk. Ez annyira belénk idegződött, hogy némely sofőr a rendőrautó látványa miatt képes hetven-nyolcvanra is lelassítani ott, ahol kilencvennel még mehetne.



Az intézkedés persze akkor lesz igazán hatásos és az autósok számára is elfogadható, ha következetes és a valósághoz igazodó lesz az eljárási rend. Azaz nem ott mérnek majd, ahol éppen kint felejtettek egy korlátozó táblát, hanem ott, ahol valóban több baleset történt már a gyorshajtás miatt. Sajnos tudunk ez előbbire is példákat.



Egy évekkel ezelőtti saját példámat meg kell említenem. Meglehetősen kacskaringós úton autóztam, előttem haladt, haladgatott egy régi pótkocsis teherautó. Megelőzni lehetetlen volt. Egy faluba értünk, hosszú egyenes szakaszhoz. Gyorsan megelőztem, egy-két pillanatra mehettem úgy hetvennel, és máris meszelt a rendőr. Elmondta, pontosan tudja, hogyan történt, nem én vagyok az első. Ám meg kell büntetnie. Nem éreztem teljesen fairnek a dolgot, de persze fizettem. S igaz, ami igaz, gyakran járok arra és mindig betartom az ötvenet. Azt hiszem, erre mondják, a büntetés elérte célját.