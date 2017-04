Lelkész, rapper

Láthatólag fogalma sincs, mit jelent a kormánykampány jelmondata, lényeg az, hogy ő most két vállra fektesse ellenfelét. Legalább ennyire nincs fogalma a baloldalnak arról, miként lesz itt összefogás a jövő évi választásokig, s küldi ezáltal partnerhelyzetbe a kormányzó erőket. A vasárnapi józsefvárosi önkormányzati választás márpedig megmutatta, enélkül esélytelenek.



A fideszes jelölt ott 46 százalékkal nyert, míg a rapper Dopeman „függetlenként az MSZP és a Szolidaritás támogatásával" (így aztán szerintem már nem is annyira független) 27 százalékot kapott, Bolba Mária evangélikus lelkész pedig 19 százalékkal lett harmadik. Ő az LMP, a Párbeszéd és a Liberálisok külső támogatásával lépett a politikai csatatérre, az Együtt jelöltje pedig visszalépett a javára.



A matek egyszerű 27 plusz 19 is negyvenhat százalék, épp, mint a győztesé, mégis ehelyett kétfelé oszlottak a baloldali ellenzéki szavazatok. Persze nem ilyen egyszerű a számtan, Kocsis Máté is megmondta, hogy Dopeman és egy evangélikus lelkész szavazótábora nem pont ugyanaz.



Ebben lehet igazság, mégis nyilvánvaló, hogy két baloldali jelölt tuti bukást jelent egy referendumon (főleg, hogy Józsefvárosban a Jobbik is elvitt majd 6 százalékot). „Civilek sok kormányt megbuktattak már, de még egyet sem alakítottak" – így reagált egy kérdésre Botka László szocialista miniszterelnök-jelölt múlt héten Győrben, indokolván, szerinte „meddig juthatnak" az utcai tiltakozók. Pont ugyanaddig, mint ők, ha csak hírből ismerik a kompromisszumot.



