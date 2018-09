Tetszetős gondolat, hogy azzal tehető a legegyszerűbben élhetőbbé egy ország, ha szimplán átveszi a jó gyakorlatokat azoktól, ahol gyakorolják. A legtöbb esetben ez a Nyugat, de mindegy is, a lényeg, hogy a helyzet ennél azért csöppet bonyolultabb, elég csupán arra gondolni, hogy az amerikaiak miként próbálták importálni a demokráciát a Közel-Keletre és Közép-Ázsiába, aztán meg mi lett belőle; de – eltávolodva az efféle magasztos dolgoktól – valami hasonlót figyelhetünk meg a mi kis bosszantó szemétügyeinkben is.



Az európai uniós előírásoknak megfelelően néhány éve az országban mindenütt kiépültek a korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek szelektív szigetekkel, kétféle otthoni kukával, miegymással. Gondolom, a Lajtán túl sincs ez sokkal másként, aztán meg nap mint nap látjuk, mi van a magyar utcákon. Jó, az egész szisztéma nincs felkészítve arra, hogy a sógorok munkaerőpiaca elszívja az itteni kukáskocsisofőröket és rakodókat is, de lássuk be, nem csak erről van szó. Hanem arról is, hogy nem kellene eldobálni a rakétás üvegeket a bolt melletti fenyőfa alá, a chipseszacskókat az árokba, a helles és a borsodis dobozokat a kocsiból az útszélre, a csikkeket a buszmegálló betonjára; otthagyni a leharcolt tévét az erdőben, a használt göncöket a csurig telt használtruha-gyűjtő mellett (az ósdi szőnyeggel együtt). Minden beilleszthető valamilyen történelmi-szociológiai kontextusba, ez is. Nincs itt másról szó, mint a nyugat–keleti kultúrlejtő eklatáns példájáról, s úgy néz ki, csinálhatunk bármit, akkor is évtizedekig tart, míg mindenki a megfelelő helyre dobja a sörösüveget.



De nem kell aggódni, előbb vagy utóbb, ugye. Végül is ma már senki nem köp a vasútállomás kövezetére sem.