A minap végre elvittük a leandereket apósomékhoz, mondván, hogy a kerti lakban jó dolguk lesz, ha már nálunk nem készült el a helyük; ugyebár mesterembert manapság lasszóval sem lehet fogni. A leander télen szakszóval vegetál, ha úgy vesszük, felkészül a jobb időkre. Hidegben kell tartani, úgy is fogalmazhatnánk, hogy igényli a ridegtartást, mert csak a fagyok pusztítják le leveleiről a kártevőket. Mondja is a szomszéd, hogy nála a mínuszokkal teli garázsban teleltek át a növények, aztán szebbek is lettek, mint valaha. Nem mindig jó ám a kényeztetés, az akolmeleg.



Erről meg az jut az eszembe, hogy mostanában a szülők jó részének amiatt fáj a feje, mert közeleg a határidő, jelentkezni kell a tanulóknak a középiskolai felvételi vizsgákra, dönteni kell, hogy melyik oktatási intézményben töltse a család szeme fénye a következő éveket. Méghozzá élete meghatározó éveit. Minden sors más, de hozzátenném, hogy több ismerőstől hallottam: élete legjobb, érlelő időszaka volt, amikor 14 évesen kollégiumba kerülhetett, távol a szülőktől.



Ugye ezen a tájon az a szokás, hogy amíg lehet, pátyolgatjuk a gyereket, nem szívesen engedjük el. „Ne nőj fel!" – hangzik az öntudatlan szülői parancs, ami mellett a végtelenségig segítjük utódainkat. A mama a hétvégén öt napra előre főz, hogy a gyerek vihessen egy kicsit; a szülők erőn felül kuporgatnak, hogy a gyereknek legyen mivel elindulni az életbe. Hiába, a Lajtától keletre azt szoktuk meg, hogy szükséges a szülői segítség. Pedig nagy hiba, ha például 18 éves kora után sem hagyjuk, hogy a fiú fizessen az étteremben. Ha eljött az idő, fel kell nőni.

Bízom benne, hogy advent idején a családi szeretet erősebbé válik, ám ezzel együtt hagyjuk, hogy a gyerekünk felelősséget vállaljon tetteiért, az életéért. Neveljünk férfiakat és nőket. A leander fejlődésének is jót tesz egy kis hideg.