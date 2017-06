Van annak azért diszkrét bája, ahogy a politika prominensei egymást licitálják alá, hogy melyik megy olcsóbb (értsd: az átlagembernek is megfizethető) helyre nyaralni. Ön kinek a helyében lenne? Rogánéban, aki a Balatonra megy? Gyurcsányéban, aki a kötsei nyaraló hűs fái alatt fogyasztja majd a hamvas kisfröccseit? Vagy Botkáéban, aki két nyaralást is megengedhet magának: egy hétig forralja a fejét és a testét a negyvenfokos Egyiptomban, aztán a Mátrába, a nagyszülőkhöz megy kihűlni?



Rendben, tegyünk úgy, hogy elfelejtjük a maradék 51 hetet, nincsenek is villogó Louis Vuitton-táskák és helikopteres esküvői kiruccanások. Egy röpke, boldog pillanatig azt el is hisszük, hogy ők ugyanolyanok, mint mi. Sőt: nekünk nem egy hét Balaton jár, lesz az kettő is.



Jobb már?



Azt hiszem, először és utoljára írom le ezt a mondatot, de Vajnáné Timinek teljesen igaza van. Minek tegyen úgy, mintha a hetvenmilliós fánkbuktája, a szépségkirálynős gazdasági kiruccanás néhány tízmilliós mínusza, meg a gyémántbiznisz vesztesége egy kicsit is érdekelné, amikor a saint-tropez-i bárban kirendeli magának és húgának a Cosmopolitan koktélt?



Gyerekek, Vajnáné vagyok, értitek; Andy haverjai tehetnek úgy, mintha a horvátországi akciós utakat néznék, én meg teszek rájuk. Minek kábítsam a népet azzal, hogy átlagos vagyok az átlagos életemmel, amikor sokkal nagyobb móka az Instagramon feltölteni a vízisízős videót. Még bele is esek az óceánba. Hát nem vicces?

De, tényleg az. Vicc az egész.