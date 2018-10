A labdaérzéket osztályozni véleményem szerint olyan, mint valakit azért leszólni, mert selypít vagy elálló füle van. Hiba. A labdaérzéket hétéves korban osztályozni pedig gyereklelket megnyomorító hiba. Ahogy a minap egy ismerős gyerekének tornatanára tette, valószínűleg úgy érezvén, hogy jobb, ha a gyerek idejekorán megtanulja, miről szól az iskola, és tudatosul benne, hogy ez már nem az a vidám, öncélú játszogatás, ami az oviban volt. Ne tévesszen meg senkit a tantervi fejezet „labdajáték" címe: itt már nem elég mozogni, itt teljesíteni kell.



Talán hiába magyaráznám ennek a tanerőnek, hogy lealázni egy hétévest azért, mert egy készsége nem ér fel a porosz iskolarendszer íróasztal mögött kitalált normáihoz, agyrém. Akkor is, ha parancsba van adva. Valószínűleg ennek a tornatanárnak fogalma sincs, mi lenne a feladata. Felkelteni az érdeklődést és a szeretetet a mozgás iránt, megtalálni és erősíteni minden gyerekben azt, amiben jó, a többi területen pedig nem elsősorban a tantervhez, hanem saját magához mérten értékelni a fejlődését és a hozzáállását. Valószínűleg nem értené, hogy értelmetlen rossz jeggyel megszégyeníteni egy kisiskolást, aki minden bizonnyal még lelkesen teper az elismerésért, akár örökre elveheti a kedvét mindenféle mozgástól. Tudom, mert nekem is sikerült kifognom életem során több pedagógust, akik sokat tettek azért, hogy a tornaóra számomra sorozatos megaláztatások színterévé váljon és a viszonyom a sporttal máig... khm... ambivalens legyen.



Csak remélem, hogy az ismerősöm története az elrettentő kivétel, és egyre több olyan tanár kerül az iskolákba, aki nemcsak bordásfalat látott már közelről, hanem kisgyereket is. Aki tudja, hogy soha nem volt annyira szükségük a gyerekeknek arra, hogy a labdajáték valóban játék legyen.