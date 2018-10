Kutyaharapás

Múlt szerdán futottam, egészen addig elég jó iramban, amíg egy, a szomszéd falu melletti majorból elszabadult nagy fekete kutya utánam nem rohant. Csak akkor vettem észre, amikor már a sarkamban csaholt. Ijedtemben rákiáltottam; az állat inkább veréshez lehet szokva, mert farkát behúzva meghátrált – ha nincs ekkora mázlim, most talán egy kórházi ágyon, laptopon készülne ez az álláspont. A hétvégén annak a kétéves ostffyasszonyfai kisgyereknek nem volt ekkora szerencséje, akit kamasz testvére és édesanyja segítsége ellenére mart kis híján halálra egy eb. Túlélte, de a sérüléseiről szóló leírás alapján élete végéig hordozni fogja magán a támadás nyomait.



Néha van olyan érzésem, hogy az utcára kiszökött kutyák országában élünk. Van olyan ismerősöm, aki rendszeresen skandináv gyalogol a határban, de már jó ideje paprikaspray-vel indul útnak, tanulva egy-két korábbi veszélyes helyzetből. A hál’ istennek csak ritkán tragikus harapásos esetekben minden esetben a gazda a hibás. Olyan nincs, hogy egy kutya ki tudjon szökni egy zárt udvarról. Ha nem jó a kerítés, meg kell csinálni, vagy marad másik megoldásként a házőrzőről való lemondás. Az sem mentség, ha a kedvenc barátságos és a légynek sem árt, mert – konkrét példa – egy gyerek akkor is megijedhet tőle, s iskolatáskával a hátán futásnak eredve könnyen eleshet és megsérülhet.



Mindez persze egy felelőtlen kisebbség miatt, miközben a többség némán tűri a következményeket. Az idő persze megoldja ezt is – mint ahogy ma már sehol sincs szükség „Köpködni tilos!" feliratú táblákra –, de a folyamatot addig sem ártana gyorsítani. Szigorúbb jogszabályok kellenének az utcára szökő kutyák gazdái ellen, és főleg be is kellene tartatni azokat.