Kupavarázs

Az egyik ismerősöm szerdán késő este felhívott telefonon és lelkes hangon közölte velem: a kiesés ellenére most jó volt ETO-szurkolónak lenni, mert több mint ötezer nézővel igazi futballhangulat volt a győri stadionban. Bár még mindig nehezen viseli, hogy több évtizedes élvonalbeli és nemzetközi szereplés után kedvenceit Csákvár vagy Budaörs ellen kell látnia a pályán, de lehet, újra ott lesz a lelátón.



Az igazsághoz tartozik, hogy a győri szempontból vereséggel végződött kupaszerda hangulatához a két csapat odaadó teljesítményén kívül a hazai mellett kellett a tekintélyes számú újpesti tábor szurkolása is. Az ETO a pályán időszakonként el tudta tüntetni az osztálykülönbséget, ám végül emelt fővel veszített és ezt díjazta a lelátó népe is, amikor a meccs végén tapssal köszönte meg a játékot.



Győrött az ETO-szurkolók frusztráltsága az Újpesttel szemben nagyjából három-négy évvel ezelőttire datálható. Ha emlékezetünk nem csal, az Újpest akkoriban részben a többi magyar klub jóindulatából maradhatott talpon, a lilák ezzel eltüntethették milliárdos tartozásukat és maradhattak az NB I-ben. Aztán nem sokkal később, amikor a Quaestor-csőd miatt az ETO került bajba, az Újpest volt az egyik klub, amely a ligakölcsönt nem szavazta meg a győri egyletnek a túléléshez. A következményeit azóta minden futballszurkoló ismeri.



A szimpatizánsok közül sokan még napjainkban is nehezen emésztik meg 2015-öt és azt is, hogy a 114 éves klub nem szerepel rangjához méltón a magyar futball térképén. Amikor a csapatot a visszasorolták az NB III-ba, valaki azt nyilatkozta: kell öt év, amíg az ETO újra NB I-es lesz. Akkor rémálomnak tűnt, most ez a legoptimistább változat.