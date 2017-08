Történt a magukat magyaroknak nevezők országában, hogy zömök vezérük nagygyűlést tartott pártja ifjainak lombos sátorában. Itt jelentette be, hogy a haza sosem látott magasságokba emelkedik hamarost. Az emelkedésnek már csak egy kis akadálya van: az aranyló búzamezőbe is konkolyt hintő kulák. Ha e véglényt sikerül legyőzni, üstöllést jöhet az emelkedés. Határ a csillagos ég. Azt ugyan nem tette hozzá, hogy végül is az lesz a kulák, akit ő annak kinevez.



Hívei nem is tétlenkedtek. Perrel, zaklatással, bikacsökkel, forró dobkályha mellé ültetéssel, hazaárulózó tüzes szájjal verték el a kulákon a port, mint a hon üdvének akadályozóján. Még a lengyelkápolnai párttitkárgyilkosságból is sikerült egy jóízű koncepciós pert és uszító kampányt farigcsálniuk. Volt hozzá propagandista meg állami sajtó bőven. Nem feledvén a mindennapos uszításhoz nyomatékkal hozzátoldani, hogy a kulák mögött ott tornyosul ám a mocskos kapitalisták, az ilyen-olyan -isták, a tudjuk, kik meg a klerikálisok fekete árnya.



Teltek is gyorsan a (szellemi) lágerek, államosodtak is szépen a kulákjavak. Végül nem maradt belőlük hírmondó sem. Maradt utánuk a jó zsíros televény, a széles magyar róna. Végre nem lett már hátráltatója a fényes magyar jövőnek. Hullott az elkobzott földbe a gumipitypang és a gyapot magja, hasította a fekete földet meg az agyakat a körmös traktoron danászó pöttyös kendős, pruszlikos kolhozmenyecske napestig.



Ám a következő tavaszon se a gyapot, se a búza nem akart kibújni a napra, pedig még jókora ökörcsordákat is hajtottak az ugarra, hogy a tehénlepény tegye termékenyebbé. A nagy állami egyentáblákon mégsem termett más, csak acat, kákics meg szamárkóró.