Nincs randid Valentin-napra? Töltsd le kuponunkat, mutasd be február 14-én, és 20 százalék kedvezményt kapsz kosaraink árából! Az amerikai csirkés étteremlánc a szingliket köszöntötte ezzel a vérbő gondolattal – ne búslakodj, egyél! –, s bár a „hordákat" nem tette hozzá, még így is Mikola István-i magasságokba emelte az akciót a kisbetűs résszel. Abban ugyanis egy további apróság is szerepelt, ami így szólt: az akció minden csirkés kosárra vonatkozik, kivéve az egyszemélyeseket...



Szily László újságíró szúrta ki a briliáns marketingfogást/címeres bunkóságot, írását 177-en kommentálták, s ekkor valami olyan történt, amitől a csirkecsont megakad az ember torkán, fuldokolva könyörög levegőért és válaszért, hogyan lehetséges ez?



Az amerikai sütödés illetékese ugyanis levelet írt a cikk szerzőjének, olyan félmondatokkal, mint hogy „a kritikád jogosnak mondható", meg hogy „az akciót megváltoztatjuk, s az az egyszemélyes kosarakra is vonatkozik". Hát emberünk nem tudja, hogy ha egy magyar újságíró kritizál, az csak megerősíti a döntéshozót abban, hogy egy: Csiszár Jenőnek Milánóban a helye, kettő: a kisvasút akkor majd Bicskéig pöfög, három: tévedhetetlenek és csalhatatlanuk vagyunk. Ja és négy: mert csak.



Miért nem mindegy, mit gondolnak róluk a hordák? Meg mit írogat a sajtó? Ha már ennyi csirkét sütnek, igazán megtanulhatták volna, hogy ezen a kakasdombon nincs ilyen partizánakció, nincs kikukorékolás. Osztjónapot van.