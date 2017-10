Dávid Ibolya még igazságügyi miniszter korában a lelátói auschwitzozásra azt találta mondani, hogy nem ért a focihoz. Orbán Viktor viszont ért hozzá, sőt, szereti is. (Megjegyzem, én is.) Innen fakad az a nagy gondolat, hogy a csapatsportokra társaságiadó-támogatást (tao) áldozhatnak a cégek. A befizetők e pénzt adókedvezményként érvényesíthetik társasági adójuk 70 százalékáig. Ez pedig így bizony nem két fillér.



Számítások szerint így jutott például a felcsúti fociakadémiának csak tavaly majd hárommilliárd, Tállai Mezőkövesdjének majd 800, Seszták Kisvárdájának majd 600 millió. Elvileg, a szabály betűje szerint utánpótlás-nevelésre.



Az e pénzek nyomon követhetőségét firtató kérdésekre a kormányfő korábban úgy vélekedett: ez nem közpénz, sőt, erről ilyetén gondolkodni „kommunista dolog".



Ehhez képest szerdán Baka kúriai főbíró, a Transparency International (TI) hosszú peres eljárása végeredményeként úgy ítélkezett: bizony közpénznek minősül a taós támogatás.



Ez ugye azt jelenti, hogy nyilvánosságra kell hozni, melyik cég melyik klubnak mennyit utalt. Innen már csak egy lépés, hogy az is kiderüljön, e vállalkozások eme önzetlen gesztusukért kaptak-e valamiféle hivatali jóindulatot, miegyebet a Rokonok országában.



Sőt, mivel e milliárdok eddig nem kerültek az állami kincstárba, ami meg ugye a mi pénzünk, még az is elképzelhető, hogy e bírói döntés távolabbi következményeként néhány cég mégis inkább oda adózik, s így hetente egyszer jut Pick szalámi is a reggeli kórházi zsemlére. Nota bene, így akár kevesebb feketepénz is csúszhat ezek után az NB I-be özönlő másod-harmadrangú légiósok mellényzsebébe. És ez sem akkora baj.