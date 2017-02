E heti bejegyzésem eredetileg Demeter Mártáról szólt volna. Ne restelkedjék az olvasó, hogy nem sokat mond neki e név. Eddig nekem sem jelentett sokat. Annyi rémlik, hogy valamilyen együgyű internetes szavazáson őt választották a legszebb honanyának. Nos, a zuglói (volt ) szocialista képviselő kedden kilépett az MSZP-frakcióból, majd rögvest a pártból is. A sajtóhírek szerint mindezt azért, mert szerinte „vannak olyan formális és informális körök, akik csak megelégednének egy egyszerű túlélési stratégiával és nem markáns kormányváltó megoldásban gondolkodnak".



Ezek szerint a képviselő hölgy nemcsak szép, de okos is lenne. Persze nem új ez a felismerése. Ott volt például a Dávid Ibolyától Gyurcsányékhoz igazoló Kerék-Bárczy Szabolcs is, aki hasonló okok miatt hagyta ott a DK-t. Én is írogattam már olyanokat, hogy a jelen ellenzék igazából őfelsége ellenzéke lenne, meg hogy mindeniknek megvan a maga helye és jussa a Nemzeti Együttműködés rendszerében, Gyurcsány pedig maga lenne Orbán leghasznosabb ellenlábasa.



Demeter kilépését aztán szerdán felülírta Orbán Viktor friss vagyonnyilatkozata. E szerint egy résztulajdonú budapesti lakása meg egy 63 négyzetméteres felcsúti háza mellett sem autója, sem egyéb ingó- és ingatlanvagyona nincs. Megtakarított pénze is feleségével közös, 742 ezer forint.



Mindez papíron bizonyára fillérre stimmel is. Mégis sok cifra dolog juthatna erről az ember eszébe. Például az a kőkemény cinizmus vagy talán közöny, esetleg lenézés, ahogy ezt a miniszterelnök odatárta a világ elé. Talán még egy „nesztek" is kicsúszott a száján, miközben odaírta a kutyanyelvre: „742 E Ft (feleségemmel közös számlán)".



Nos, Demeter Márta kilépős odamondogatása meg a kormányfő vagyonnyilatkozata is ugyanazt a kérdést szüli: hová lett a rendszerváltás politikai elitjének méltányolhatósága? Oszlóban van.