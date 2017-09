Közös kihívás

Átköltöztünk pár éve Szigetközbe, de úgy döntöttünk, kislányunkat pozsonyi iskolába íratjuk, mert azt hallottuk, a magyar iskolák elég szigorúak. Mi is a szlovák fővárosban dolgozunk, ott a suliban ráadásul fél kilenckor kezdődik a tanítás – ezt mesélte egy szlovákiai (illetve most már szigetközi) magyar ismerősöm. Azt nem indokolta meg, szerinte miért szigorúbb a magyar oktatás (lehet, hogy a belengetett, majd megcáfolt hazafias és honvédelmi nevelés vagy a pár éve bevezetett erkölcstan vette el a kedvét), de hozzá ez a hír jutott el.



Ma (a legtöbb helyen reggel nyolckor) ismét becsengetnek – pénteken tanévet kezdeni azoknak kellemetlen, akik családostul ezt a hetet még valahol a Balaton közelében képzelték el. Akik viszont lassan visszarázódnának, azoknak a péntek bemelegítésnek jó, majd hétvégén mindjárt rápihenhetnek. „A gyerekek? Áh, egyáltalán nem várják a sulikezdést. Én viszont annál inkább" – mondta egy nyolcgyermekes anya, amikor az új tanévre terelődött a szó. Idén úgy tűnik, határidőre megérkeztek a tankönyvek, mindenkinek jut belőle, egymillió diáknak ráadásul ingyen. Egy friss rendeletmódosítás szerint az iskolába bevitt tankönyvek súlya nem lehet több három kilogrammnál. Végre az elsőst nem a táska viszi majd, ám minden rendelet annyit ér, amennyire betartható – ki fogja a hátizsák súlyát lemérni?



Tesire fehér talpú cipő – pipa, uzsonna bekészítve – pipa, füzetek bekötve – pipa, ceruzák kifaragva – pipa, gyurmacsomag – pipa. A gyerekkel együtt a szülők is újrakezdik a tanévet.