Tavasszal újraindították közmunkaprogramjaikat az önkormányzatok. Én azokat kedvelem, ahol termelnek, mezőgazdasággal foglalkoznak. Jó néhány ilyen van régiónkban és valamennyi érdemes az említésre valamiért. Azzal ugyanis mindenki egyetért, hogy újat, legalábbis ritkát érdemes előállítani és megjelenni vele a piacon.

Felhozhatjuk a csécsényi csípőset, a szentmiklósi virágokat és persze a batátát. A kisbaboti tojást, az árpási savanyúságokat, a mórichidai paprikát és még lehetne sorolni a példákat Rábaszentmihálytól Csikvándig.



Rábaszentmihály maga is megér egy misét. Amit ott létrehoztak, országosan is egyedülálló, és tudom, hogy csodájára is járnak. A közmunkaprogram igazi céljának kiváló példája az ottani gazdaság. Növénytermesztéssel kezdődött szabadföldön, majd fóliákban. Aztán megszervezték a baromfifarmot, lett savanyító, tésztaüzem és sertéstelep. Mintaboltok, üzleti partnerek, húsbolt. Már épül és rövidesen működik a gluténmentestészta-gyár, az igazán nagy dobás. Komoly piaci lehetőségek nyílnak meg a „Rábaszentmihály ízei" előtt. Biztos vagyok benne, hogy sikeres lesz a vállalkozás.



A közmunkaprogram községi szervezői a falvak polgármesterei. Ők az agronómusok, a főkertészek, a kereskedelmi vezetők, a marketingesek, azaz minden. Egy személyben irányítják az önkormányzati gazdaságokat, és nincs könnyű dolguk. Szót kell érteniük az emberekkel, pénzt, támogatást kell szerezniük és el kell adniuk a megtermelt portékát. Teszik a dolgukat, és értelmét látják. Olyan helyieknek adnak ugyanis lehetőséget és kenyeret, akik azelőtt sokáig, hosszú ideig nem jártak munkába, nem tudtak elhelyezkedni. Most közösségben vannak, érzik, hogy számítanak rájuk, a munkájukra, tudásukra, tapasztalataikra, két kezükre. És ez nagy dolog, hiszen értelmet ad a mindennapoknak.



Nem firtatom most, hogy „meg lehet-e élni negyvenhétezer forintból". Ott ugyanis, ahol a közmunkaprogramot sikeresen használják ki, sokkal többet kapnak a benne munkálkodók, mint a pénzt, ami hónap végén a számlájukra kerül.