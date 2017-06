Közkivetés

Fogyatékossággal élő gyermekek alapjogait sérti a nemzeti köznevelési törvény módosításának több rendelkezése – írja a Társaság a Szabadságjogokért.



Az érdemi társadalmi egyeztetés és megfelelő indokolás nélkül benyújtott és elfogadott iratanyag nem köti többé gyógypedagógusi végzettséghez az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek oktatását, a következő tanévtől pedig például a számolási vagy olvasási nehézséggel küzdő tanulóknál is előírja az osztályozást. A kormány ettől a lépéstől azt reméli, hogy a diákok, a szülők és a pedagógusok motiváltabbak lesznek a nehézségek leküzdése érdekében.



Én meg erre azt mondom, hogy aki ezt komolyan gondolja, az nem látott tanulási nehézséggel küzdő gyereket, sem a diáknak segíteni igyekvő pedagógust. Több tízezer gyerekről van szó, akiket törvényesen földbe döngöl majd a korai sikertelenség. Olyan diákokat érint ez, akik eleve hátrányban vannak, s most a nehézségeiket, a lemaradásukat még osztályozzák is. Hadd legyen egészen nyilvánvaló, hogy valamiben gyengébbek...!?



Minden gyerek fejleszthető, a problémák orvosolhatók. De nem osztályzat vagy nádpálca, hanem nagyobb türelem, odafigyelés és szakértelem kell hozzá. Erre most azt emelték törvényerőre, hogy ha nincs szakember elérhető közelségben, ne csak gyógypedagógusok, hanem szakképesítés nélküli pedagógusok is foglalkozhassanak fogyatékkal élő vagy a tanulásban akadályozott gyermekekkel. Ez a megoldás a gyógypedagógus-hiányra...?



Feltételezés, de én ezt hinni sem akarom, hogy így a gyengébben teljesítő diákot a szakképző iskolákba tereljék, vagyis ne is legyen esélyük gimnáziumra, menjenek ácsnak, lakatosnak vagy kőművesnek. Ez már végképp kiverheti a biztosítékot, mert lesajnálja a gyereket és lesajnálja – pedig nem kellene! – a szakmákat. Hát dolgozzon a miniszternek a számolási nehézséggel küzdő asztalos!

