Körön kívül

Nehéz idők járnak a régió futballjára, ideértve Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyét, délről pedig Pápát. A hajdan sokkal szebb napokat látott országrésznek jelenleg egyetlen csapata sincs az élvonalban és a másodosztály állását tekintve idén várhatóan nem is lesz.



Győrben a legnagyobb múltú, 114 éves ETO két év alatt a második nagy gazdasági traumát élte túl, tavaly új tulajdonosa lett Mányi József szegedi üzletember személyében, aki konszolidálta a vészterhes időket élő klubot. Az elmúlt néhány hónap azonban nem volt elegendő arra, hogy a szurkolók tisztában legyenek a szándékaival, kedvenc csapatukat hogyan és mikor szeretné visszavezetni az NB I-be, hiszen kimondva-kimondatlanul is náluk ez a mérce. A napokban aztán váratlanul távozott a zöld-fehér klub éléről a decemberben kinevezett ügyvezető. Bizonytalan a létesítmény további sorsa, még mindig a vagyonkezelő rendelkezik felette.



A Gyirmót régóta stabil anyagi háttérrel bír, de a nagy áttörés, az élvonalbeli játék eddig csak egyszer sikerült számára, napjainkban ugyancsak az NB II-ben szerepel az együttes, amely most tavasszal szép sorozatba kezdett. A kék-sárgáknál sem mondtak le arról, hogy idővel visszatérjenek a legjobbak közé.

A másodosztály utolsó két helyén a Mosonmagyaróvár és a Soproni VSE tanyázik, az utóbbi szinte már reménytelen helyzetben várja a folytatást és már megindult az NB III felé. Könnyen lehet, hogy nyáron mindketten elköszönnek ettől az osztálytól.



Kérdés, mikor és kinek sikerül körön belülre kerülni, miközben például más, sokkal kisebb településeken virágzik a futball – már ha ezt virágzásnak lehet nevezni.