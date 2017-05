Hivatalos hírszolgáltatónk, az MTI valaha mértékadó volt, de most új műfajt tanultam tőle. Beszámolt a Fidesz reagálásáról egy inzultussal kapcsolatban, de úgy, hogy az inzultusról nem számolt be. Így hivatalosan tudjuk, hogy a Fidesz szerint hazugság és rágalom, csak az nem derül ki, hogy micsoda. A „siminidexező" Origo legalább szóra sem méltatta – nemcsak a 444 riporternőjének bántalmazását, de azt sem, hogy mindez rágalom, hazugság és provokáció.



Miért is tették volna, ha találtak fontosabb történéseket, például hogy Soros betört a bíróságokra, mivel a „tuzfalcsoport.blogstar.hu" szerint egy egyesület szervezésében pár joghallgató meghallgatott egy tárgyalást. Meg hogy a Fidelitas tablót csinált az Indexről, aminek osztályfőnöke Simicska Lajos. Na már most ez igen érett attitűd, de kétélű fegyver, ha valaki a gúnyolódókat találja elhelyezni „Lőrincváros" térképén vagy tablót készít a néhány évvel ezelőtti Fideszről Simicska fenegyerekes mosolyával.



Itt tartunk, ilyen hülyeségekkel töltjük az időt. S bár néhány százan tüntettek odakint, az országot egyáltalán nem zavarja, ha egy újságírónőt – kizárólag azért, mert ellenzéki portált képvisel – egy nyilvános eseményről kipenderítenek, nem engedik vissza a holmijáért, s lökdösi az újbudai kabinetfőnök jól megtermett helyettese a Nemzeti Konzultáció állomásán.



Én kétlem, hogy Szabó László célja a tudatos megfélemlítés lett volna, sőt, talán nem is volt olyan célja, amit tudatosnak kéne nevezni. Ösztönei vezethették, átlátnia meg elég volt annyit, hogy azt csinál, amit akar, s környezetében is mindenki azt csinál, amit akar, a kilövési engedélyt megadták az ellenségre.



Ön talán gondolt rá, hogy ebből vizsgálat lesz? Hülyének nézne engem, ha ilyet kérdeznék? Kínosan érintett ez bárkit? Egyetért ön azzal, hogy nőket lökdössenek?