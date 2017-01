Ha Kosztolányi a kávéházi asztalon laptopját felhajtva gyűjti össze a tíz legszebb magyar szót, jó eséllyel indul ez az olasz dallamszerkezetű szóösszetétel a hangzatosság harmóniaversenyén. Mint egy valcerforgás, oly könnyedén habos e képzavaros fogalom – klaviatúrapuccs –, melyet karácsony óta ízlelget a honi média.



A tény, hogy a miniszterelnök interjújához hozzátrollkodott Valaki, Valamely szerkesztőségben – megengedhetetlen. Kár vitát nyitni és azon nyürrögni, mivé porladt a hazai sajtó: oligarchák vásárolnak tévé- és rádiócsatornákat, gázszerelő lapokat, közpénzekből fenntartott propaganda-médiacentrumok ontják a politikailag fazonírozott híreket, egy éjszaka alatt bezúznak egy komplett szerkesztőséget, ingyenlapokban osztogatják a könnyed bulvárt, állami és önkormányzati cégek hizlalják a hirdetési bevételeket.



Ezer és egy ok is lenne a lázadásra. Na de ácsi! Egy dolog az üzlet és egy dolog a tisztesség. Az újságírásnak is megvannak azok a minimum írott és íratlan szabályai, amit a kétnapos gyakornok ugyanúgy tud, mint nyugdíj előtt álló mestere. Nem adunk senki szájába olyat, amit nem mondott. Sem az óvodásnak, sem a kalauznak, sem az utcalánynak, sem a miniszterelnöknek.



És mégis. Megjelent a hazugságokkal megtűzdelt beszélgetés. A hat lehullott fej a jelenség súlyát megadja, de hogy ki követte el a puccsot a klaviatúrán, továbbra sem tudni. Nem a nyomda ördöge volt és nem a karácsonyi Grincs, hanem Nevesincs Valaki, aki pillanatnyi vagy jól kitervelt ötlettel akart ártani. Nem a miniszterelnök szavahihetőségét vette célkeresztbe, hanem a bizalomra épülő, nyilvánosságot szolgáló szakmát járatta le.



Szavunkat vette az egyre szótlanabb országban.