Kívül tágasabb

Még a Quaestor-bedőlés előtt történt, hogy az ETO Parkban egy vörös hajú futballista az akkor még ott működő gyorsétterem felé vette az irányt. Tudtam, hogy ez a „Kalmár gyerek az ETO-ból", akiről azt mondják, lehet benne fantázia. Játszani akkor még ritkán láttam, de amikor néha Pintér mester betette a csapatba, tényleg más fordulatszámon játszott, mint a többiek, s a szurkolók azonnal lelkesedtek a „mi kutyánk kölyke láttán".

Az étterem felé sandítottam, mennyire tudatos a srác, de legyintettem is egyet, amikor sült krumplit és húst láttam a tányérján – tudatos táplálkozásnak (akkor még) nyomát sem.



Azóta is nagyon szurkolok a tényleg szimpatikus Zsoltnak, aki már évek óta a Lipcse játékosa. Amikor kikerült, németül, angolul nem beszélt – 19 évesen lett a nyelvtanulás az egyik legfontosabb feladata.



Lassan több a futballakadémia, mint az NB I-es csapat, így érthetetlen egy másik fiatal magyar srác, Kleinheisler László esete. Egy éve került Németországba, de most pár hónapra hazaküldték a Fradiba, mert hiába jó játékos, még mindig alig tud németül, rosszul kommunikál és mentális gondjai akadtak. Kleinheisler is magyar akadémista volt, de láthatóan ő sem készült (készítették) fel a profi karrierre. Nála sem ütötték a tanárok eléggé az asztalt, mondván, hogy „fiam, ha kinn boldogulni akarsz, kevés lesz a mutogatás".



Így járt Balogh Norbert debreceni akadémista is, aki a Palermo játékosa, de sem angolul, sem olaszul nem pötyögött, amikor kikerült. Olasz karrierje így aztán bizonytalanabb, mint a Puskás Akadémia feljutása a másodosztályból.