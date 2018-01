A szőlőszem kicsiny gyümölcs, Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék. A föld is egy... nagy gyümölcs... bizonyára meg fog érni egykor – írta Petőfi Az apostolban, a tizenkilencedik század általános optimizmusának jegyében. Mindez most arról jutott eszembe, hogy amint arról a Kisalföld is hírt adott, Tőkés László fideszes európai parlamenti képviselő Brüsszelben kedden azt javasolta, a vallásszabadságot törvénybe foglaló 1568-as tordai vallásbékét az Európai Parlament nyilvánítsa kiemelt jelentőségű európai értéknek, továbbá január 13-át a vallásszabadság európai emléknapjának. Tőkés a tordai dekrétumok 450. jubileuma alkalmából az Európai Parlamentben hangsúlyozta, kiemelt jelentőségű, hogy a magyar Országgyűlés ünnepi határozatba készül foglalni az 1568-as, lelkiismereti és vallásszabadságot biztosító rendeletet, amely méltó arra, hogy bekerüljön az UNESCO szellemi értéktárába is.



Nos, lényegében ugyanazt indítványozta még 2007 tavaszán a Mosonmagyaróvári Polgári Kerekasztal Egyesület (MPKE) is. Öntudatos európai polgárokként fogalmazták meg hosszas indoklással ellátott indítványukat. Az MPKE azt kezdeményezte, hogy január 13-át (az 1568-as törvény elfogadásának napját) „az Európai Unió nyilvánítsa a tolerancia, a népek, nyelvek és vallások kölcsönös megbecsülése napjává".



Azóta egy évtized is eltelt, ám az indítvány további sorsáról semmit sem tudni. Csak hát érik az a szőlőszem, így került most újra napirendre a téma. Joggal, hiszen azt a tordai alapelvet, miszerint „ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől (…), mert a hit Istennek ajándéka…" a nyugati Európa csak jó másfél évszázaddal később tette magáévá.



Kevés olyan példa és érték van, amivel mi a Mag-Európa előtt tudtunk járni. Ez viszont az. Sőt, a közös Európa népei számára ma sincs más királyi út.