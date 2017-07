Kilátók földjén

Hajdanán a párizsi értelmiség jó része kiütést kapott az Eiffel-toronytól, s az író Maupassant állítólag éppazért járt a torony éttermébe, mert egyedül onnan nem látta az Eiffel-tornyot. A tyukodiak nem ilyen szerencsések, mert négy év alatt 11 kilátójuk épült, s ha az egyik alatt megbújnának a Teremtő tekintete elől, akkor még mindig ott van 10 másik. Egész újszerű focimeccset lehetne játszani 15 méteres magasságban, csak kéne még egy csapat.



Lesz is. Ha az unió kilátóra ad fejenként 24 milliót, akkor arra költ a gazda, s az 5–10 millió forintos haszonból pedig csak felszereli valahogy a játékosokat. Talán nem a legéletrevalóbb ötlet, de több értelme van, minthogy 11 kilátója legyen a 2000 lelkes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei falunak a róna közepén. Habár lehet, hogy a tárca úgy látta, hogy keresve sem találunk ennél kifejezőbb jelképet a turista számára, valódi groteszk: 11 ég felé kapaszkodó tornya a mai magyar valóság végtelen síkjának.



Persze a realizmus ugarán járva remélni tudom, hogy a kilátómágnások tudnak viselkedni, s a polgármesterrel karöltve jól elszidják az uniót a szalagátvágásnál, majd elcsukló hangon köszönik képviselőjüknek és a jelen lévő helyettes államtitkárnak a támogatást, amely mutatja, hogy a kormánynak fontos a turizmus, s kezét a vidékiek pulzusán tartja.



Van benne valami összemosolygás. Persze a vidékfejlesztési minisztériumnak nincs nyilatkoznivalója a riportot készítő Hír TV felé, s akkor a 11 pályázónak végképp miért lenne? Hol élünk, hogy bárkinek is el kellene számolni, miután hallgatólagossá vált, hogy más is ezt csinálja, s csinálta korábban is. A dömpingben épült tanösvények is dzsumbujosak, miért pont nekem kellene gondosan bánni az ajándék EU-pénzzel? Állítsa meg Brüsszelt, akinek két anyja van!



