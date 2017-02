Bucsek Gábor magyar állampolgár előtt le a kalappal. A nyilvánvaló igazságtalanság ellen nemcsak szót emelt, hanem ki is fizette a leukémiás kislány apukájának 15 ezres büntetését. Ki ne tudná: az apának annyi volt a bűne, hogy túl öreg autóval vitte kórházba gyermekét a szmogriadó kellős közepén. Egy rendőr elkapta, megbüntette; a szabály az szabály, a parancs meg parancs.



Kár, hogy Bucsek Gábor Budapest rendőrfőkapitánya.



Mert innen olvasom teljesen más szemmel a történetet, s erről, ha jól sejtem, Bucsek Gábor számos rendőri vezetővel együtt igenis tehet. Ez a történet így, ebben a formában pontosan illeszkedik abba a rendőri propagandagépezetbe, amelyet önök remélhetőleg nem látnak – hacsak nem lelkes böngészői a nyomozó hatóság hírportáljának. A határvadászképzésekkel, elfogott piti tolvajokkal és baleseti hírekkel hemzsegő hírözönbe megfeneklett nyomozások, újságírói kérdések már jó ideje nem férnek bele. Erre tökéletes példa még a mostani is, amikor az Indexnek a sokadik próbálkozásra sem sikerült kimondatnia a BRFK-val, hogy igen, Bucsek úr kifizette az apa büntetését. Nyomozd ki te!



A rendőrség és Bucsek Gábor magánember addig jutott a történet feldolgozásában, hogy jogszerűen bírságolt a rendőrkolléga, aki ráadásul másképp is mesélte el az esetet. De egy főrendőr „tartja a szavát". Bocsánatkérés nincs, nincs miért. De akkor miért érzi úgy magánemberként, hogy az apa helyett fizetnie kell? Az még rosszabb, ha ahelyett teszi, hogy kimondja: a kolléga parancsot teljesített, így választása sem lehetett, hogy taplóként viselkedjen vagy ne. S ha már a kérdéseknél tartunk, eljutottunk a legfontosabbhoz is, amelyet a „jogszerűség" pillanatában kellene megválaszolnia annak, aki leírta és kimondta ezt a szót. Szolgálnak és védenek, rendben. De kit? És még inkább: mit?