Kialakult helyzet

Azon melegében nem tudtam visszakérdezni, mert így működik a kommunikációs rendszer – válaszoltam annak a betelefonáló hölgynek, aki (jogosan) kiakadt a Magyar Közút lapunkban megjelent válaszán a felmart, majd évekre úgy hagyott, állítólag 500 millióba kerülő győrzámolyi út kapcsán. Írásban küldje kérdéseit, s válaszolunk – szinte minden hivatallal megvívjuk ezt a szélmalomharcot. Sehol egy legalább telefonon elérhető osztályvezető, szakember, akit élőben lehetne kérdezni, urambocsá’ visszakérdezni.



Ezért is bíztam nemrégiben a megyei agrárelnökben, aki a helyi gazdák érdekeit, gondjait ismeri, képviseli. Leültünk, beszéltünk, korrekt volt, visszakérdeztem, elmondta, hogy abnormális a kutak regisztrációjára tett javaslat, vállalhatatlan pluszterheket róna a gazdákra. Meg azt is, hogy az a kis pénz, amit a gazdák uniós támogatásként lehívnak, azt nem erre meg permetezők műszaki vizsgáira költenék.



Őszinte volt, de nem értékelték – országos szinten korrigálták a megyei elnök szavait „miharabb mindenki számára megnyugtatóan lehet rendezni a kialakult helyzetet" és „az európai uniós kötelezettségeknek kell megfelelni" mondatfoszlányokra. Működött a reflex. A gazdáknál is működik, amikor erre emlékezve káromkodnak egy cifrát majd az éves tagdíjfizetésnél. Vagy akkor, ha nem sikerül „a kialakult helyzetet rendezni", s fizethetnek tíz- vagy százezreket azért, hogy a használaton kívüli öntözőkútjaikat szakszerűen betemettessék.



