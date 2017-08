Ki kivel van?

Ízlelgetem és próbálom követni, hogy ki kivel is van ebben a történetben. A Magyar Távirati Iroda brüsszeli keltezéssel írja, hogy a Magyar Helsinki Bizottság is bekerült a Václav Havel egykori cseh elnökről elnevezett emberi jogi díj három jelöltje közé. Az Európai Tanács Parlamenti Közgyűlése a cseh kormány támogatásával 2013-ban alapított díjával olyanokat jutalmaz, akik kiemelkedő erőfeszítést tettek az emberi jogok védelmében.

Kicsoda is volt Václav Havel? A bársonyos forradalom egyik vezetője, a Visegrádi Négyek egyik alapítója, ezer más jelentős díja mellett a Magyar Érdemrend nagykeresztjének kitüntetettje.



Kit jelöltek még a Magyar Helsinki Bizottság mellett a díjra? Például egy fogva tartott török bírót, aki minden körülmények között kiállt az igazságszolgáltatás függetlensége mellett.



És mit tartunk mi itthon a Magyar Helsinki Bizottságról? „A Soros-közeli Helsinki Bizottságnak csak a migránsok a fontosak", „A Soros-féle Helsinki Bizottság emberének hála egy bűnözővel több futkározik Budapest utcáin", „Röpködnek a százmilliók a haza ellenségeinek: Soros, az EB és az ENSZ pénzéből segíti a megszállókat a Helsinki Bizottság". Ilyen szalagcímeket dob fel a kereső a nyitóoldalon az interneten.



Vajon milyen jelzőkkel illetnénk az igazságszolgáltatás függetlensége mellett kiálló, bebörtönzött török bírót?

Ráadásul mire vetemedett itthon a külföldről támogatott szervezetnek számító Magyar Helsinki Bizottság? Polgári engedetlenségként nem tett eleget az átláthatóságról szóló új törvény előírásainak és nem regisztrált.

Ugye, ezek után akkor csakis félreértés lehet ez a brüsszeli jelölés?! Nem valószínű. Mert a világ egyik legjelentősebb magánalapítású emberi jogi díját, a Gulbenkian-díjat idén már elnyerte a Magyar Helsinki Bizottság. A zsűri egyedinek és példamutatónak ítélte az 1989-ben alapított civil szervezetet.