Kézi a kézben

A hétvégén Németországban megkezdődik az idei női kézilabda-világbajnokság, amelyen a magyar válogatott szeretné felülmúlni a tavalyi kontinensviadalon elért helyezését. Írhatnánk, hogy ez nem lesz majd nehéz, hiszen az elmúlt esztendőben csak a tizenkettedik helyen végzett az együttes. Ráadásul az előrelépés igénye Kim Rasmussen magyar szövetségi kapitány, a játékosok és a szurkolók céljával is egyezik. A sportág itthoni népszerűsége, nézőszámai, valamint az állami támogatás mértéke alapján várható is, hogy felülmúlja korábbi önmagát a nemzeti gárda.



A világ jelenlegi legjobb csapatát, a Győri Audi-ETO-t csupán ketten képviselik a magyar válogatottban: Görbicz Anita és Bódi Bernadett, a tartalékok között szerepel a sérülése miatt sokat kihagyó Tomori Zsuzsanna és a keret bő tagja Kiss Éva kapus is. A huszonnyolcas listán még több olyan játékost találunk, akik az elmúlt években Győrött játszottak, úgymint Kovacsics Anikó, Tóth Gabriella, Kisfaludy Anett, Mayer Szabina, Schatzl Nadine, Kiss Nikolett, Planéta Szimonetta, Sirián Szederke és Hársfalvi Júlia.



Lehetne persze azon meditálni, hogy a világ legjobbját miért csak ilyen kevesen képviselik a magyar válogatottban. Egyrészt szomorú, másrészt pedig örömteli, hiszen a győri csapat többsége saját hazája együttesében azért szerepel majd a világbajnokságon. Azt pedig el kell fogadni, ha egy klub Bajnokok Ligáját akar nyerni – mert önmagukon kívül ezt várják tőle a szurkolók, a város és a szponzorok –, akkor az egyes posztokon lehetőség szerint a világ legjobbjait kell pályára küldenie.



Még ha ennek ára is van. Nem is kicsi.