Nem hiszem, hogy lenne valaki Magyarországon, aki ne emlékezne az elmúlt héten történt ceglédberceli tragédiára. Ott egy kisteherautó vezetője, akinek jogsija sem volt, élő Facebook-adásban számolt be arról a pillanatról, amikor a felelőtlensége kioltotta kilenc ártatlan ember életét. Az emlékezet azonban úgy tűnik, nem egyenlő az elrettentő példával. Épp a minap lettem szemtanúja Győrben annak az esetnek, amikor egy méregdrága, vadonatúj autóban ülő hölgy jócskán lepadkázta a Baross híd középső elválasztó szigetét, mert valamilyen halaszthatatlan ok miatt a bal kezével együtt a fülére ragadt a telefon… Egy dolgot nem értek: ennél a márkánál alapfelszereltség a vezeték nélküli kihangosító, ami ráadásul kényelmes és biztonságos is. Miért telefonált kézben tartott készülékkel?



De nem ez az egyetlen eset. Nap mint nap látok üzenetet író(!) embereket autót vezetni. Pedig egy rövid SMS elküldése akár egy fél percig is teljesen vakká teheti a vezetőt. Ezalatt pedig, főleg a városi forgalomban, elénk kerülhet egy gyalogos, egy kerékpáros vagy épp egy kamion is. Tulajdonképp mindegy is, a vége tragédia.

Tegnapelőtt is történt egy baleset, abban is megsérült két ember. A szabályosan közlekedő kamion megpróbálta elkerülni a csattanást és árokba hajtott, mert vele szemben egy személygépkocsi áttért a sávjába. Helyszíni információk szerint az autó vezetője mobilozott.



Hölgyeim és uraim! Hát semmiből sem tanulunk? Hány ártatlannak kell elveszítenie az életét, amíg megtanulunk kéz nélkül telefonálni? Esküszöm, nem nehéz. A technika pedig adott. És talán ami még ennél is fontosabb: nincs az az információ, ami fontosabb lenne az emberi életnél. Bárkit vissza lehet hívni akkor, ha már áll a kocsi.



Még a főnök is megérti...