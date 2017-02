Az elvileg ugyanolyan öblítőből két kupakkal kell önteni a mosógépbe, ha magyar, és felet, ha osztrák boltból való, akkor lesznek egyformán illatosak a ruhák – mondja kolléganőm az elmúlt napok botránya kapcsán. Nem tudom, igaza van-e, és hivatalosan nem is fog kiderülni, mert egyelőre csak az élelmiszerek átfogó vizsgálatát rendelte el a Földművelésügyi Minisztérium; mindenesetre joggal érezhetjük sértve magunkat, ha az ármány magyarázatának azt tartjuk, hogy a multik szerint a magyaroknak a silányabb is megteszi. Ez a meggyőződés mondjuk illik lelkületünkhöz, amit vélt és valós sérelmeink meg a Nyugattal szembeni kishitűségünk alakított olyanná, amilyenné.



Elképzelhető persze más ok is, például hogy a valamivel gyengébb minőségű termék egyúttal valamivel olcsóbb nálunk. Erre is van esély: az osztrák Sparban a 1,5 literes Coca-Cola most 1,04 euró, vagyis nagyjából 322 forint, míg itthon az 1,75 literes kiszerelést is 300 forint alatt adják, ha akcióban van. A harmadik verzió a Márkaszövetségé, de ezt nevezzük ködösítésnek. A szervezet tagadja a kettős mércét, és csak azt tudja elképzelni, hogy eltérések az egyes országok ízlésére szabott termékekből eredhetnek. Ja, mi a halkonzervet kevesebb hallal, a kólát rosszabb aromákkal szeretjük, és ki nem állhatjuk, ha a Nutella krémesebb.



Kérdésként ezek után az tehető fel, hogy egy ilyen vizsgálattal mit lehet elérni, ha az érintett élelmiszerek megfelelnek mindenféle összetételre és jelölésre vonatkozó előírásnak (meg fognak). A helyzet az, hogy a gyártónak a tág kereteken belül szíve joga eldönteni, mit tölt a pillepalackba, a zacskóba, az üvegbe. Úgyhogy a kérdésre a válasz egyértelmű: nem sok mindent, azon túl, hogy esetleg újra kiderül, kevésbé lágy vaj alatt kanyarog a kiflink reggelente.