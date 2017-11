Kétféle panasz

Kedvenc kelet-magyarországi gyógy- és termálfürdőm kempingje kora tavasszal teljesen megtelik. Lakóautók(!) sokasága lepi el az alig ezerkétszáz lelkes település pihenőövezetét.



Öröm ez a falunak, hiszen az itt élők, egyéb munka hiányában, teljesen az idegenforgalom kiszolgálására tették fel az életüket. Örülnek a vendégeknek, hisz a lakóautók tulajdonosai szinte százszázalékosan a német középosztályhoz tartozó nyugdíjasok, akik mivel a munka már nem szorítja őket, egészen szeptember végéig, október közepéig gazdagítják a település éttermeit, kocsmáit, boltjait és falatozóit.



Mindezek mellett öröm rájuk nézni. Vidámak, hangosak és tudnak élni. Együtt bandáznak több hónapon keresztül és kitűnően érzik magukat. Minden autó tetejére kikerül a műholdvevő és a nomádnak egyáltalán nem mondható körülmények között is élvezik az otthon kényelmét.



Pedig tévedés ne essék, ők is gyógyulni jönnek Magyarországra. Bőven hatvan fölött már a németnek is fáj a háta vagy a térde, ám ez mégsem látszik rajta. Ha panaszkodik is, azt is viccesen teszi. Kiáztatja a fájdalmát a negyvenfokos termálvízben.



Nálunk ez egy picit másképp van. Nemhogy lakóautóra, de sok esetben még fürdőbérletre sem futja a nyugdíjasainknak. A háziorvos várójában elejtett panaszkodás sem vicces, sokkal inkább reményvesztett és keserű, sok esetben pedig „csodavárás" jellegű: hátha egyszer végre megváltozik minden. Jóra fordul a soruk még az életükben.



Erre azonban az ország várható átlagéletkorát tekintve, egyelőre vajmi kevés esélyük(ünk) van.