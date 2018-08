Két lábon járó élet

Az első reakció arra az ötletemre, hogy csontvelődonor legyek, az volt, hogy „te hülye vagy". Igaz, ami igaz, előtte még vért adni sem voltam, merthogy ott megszúrnak...



A leukémiát és a csontvelődonorságot szerencsére csak regényekből, filmekből ismertem. Akkor egy gyilkos kórt és egy vad, veszélyes beavatkozást képzeltem el.



Valamennyi igazság van ezek mögött a sztereotípiák mögött. De hogy mennyire befolyásolt engem a drámai történetvezetés ezekben a művekben, akkor derült ki, amikor egyik interjúalanyom elmesélte, egy leukémiás kislány javára gyűjtöttek adományokat. Általa találtam egy prospektust is, ami a csontvelő-donációról szólt. Ebben írtak többek között arról, hogy a leukémia gyógyítására szolgáló őssejteket nem csontfúrással nyerik ki a donor szervezetéből, hanem karba adott injekciókkal kihozzák a véráramba, ahonnan egy gép kigyűjti az életmentő elemeket.



Na igen, itt is megszúrnak. De az a tény, hogy egy fájdalmasnak, sőt, veszélyesnek hitt beavatkozás ennyivel megoldható és egy életveszélyben lévő embertársam talán egyetlen esélye én vagyok, a két lábon járó őssejt, valahogy vonzóvá tette a programot. Ekkor már „ami őrültség, az Rita" lett a válasz a tervemre. Hogy igazuk legyen, belevágtam.



Ehhez vért kellett adnom, és kiderült, hogy ha nem nézem, nem is nagyon zavar a tűszúrás. Közben arra gondoltam, amit előtte a doktornő mondott: húszezer az egyhez az esélye, hogy nem rokon donor és beteg között egyezést találnak! Tehát rám mindenképpen szükség van, hogy az az egy beteg, akinek én hordozom a gyógyszerét, megtaláljon a húszezer között. Más pedig egy másik segítőre vár. Mire elkészült erről az újságcikk, már a „köszönjük, hogy segít" lett a válasz az ötletemre.