Keserű pirula

Új állásfoglalást adott ki a Magyar Tudományos Akadémia az álgyógyítókról. Leszögezik: elengedhetetlen, hogy a terápiás eredményeket a komplementer eljárások esetében is tudományos módszerekkel bizonyítsák. A „komplementer eljárások" azok a gyógyító módszerek, amelyek nem részei a hagyományos, nyugati orvostudománynak. Magyarán az akadémia azt szeretné, hogy ugyanazok a szabályok vonatkozzanak az alternatív gyógyítókra, mint az egyetemen végzett orvosokra. Módszerük tudományosan alátámasztott, hatása pedig igazolt legyen! Mert most az a helyzet, hogy egy önjelölt „gyógyítónak" semmiféle igazolás nem kell arról, hogy segít a betegen a terápia, amiért elkér egy kazal pénzt. Sokan élnek ezzel a „lehetőséggel", megyénkben is született már elmarasztaló bírósági ítélet kuruzslási ügyben. Az akadémia azt is kimondja, hogy „bizonyítékok nélküli gyógyászatot végezni súlyos kockázatot jelenthet". Például úgy, hogy a kétségbeesett beteg az alternatív terápiában bízva elutasítja a hagyományos eljárást. Ha „a tudomány mai állása szerint" nincs esély, a beteg részéről ez még érthető, de a „gyógyítót" nem menti. Sőt!



Az egészségügyben persze számos gonddal találkozik a beteg. Emiatt is fordulnak sokan a csodás gyógyulást ígérő alternatív módszerek felé. Amelyek kedvező hatása, hangsúlyozom, a legritkább esetben bizonyított. Aztán amikor mondjuk a homeopátia ellen emel szót valaki, rögvest jön a magyarázat: a gyógyszerlobbi keze van a kritikák mögött. Ebben van igazság. Szerintem a homeopátiás szereket előállítók nagyon nem szeretnék, ha ugyanolyan költséges és hosszadalmas engedélyezési procedúrát kellene elvégezniük, mint a hagyományos gyógyszerek gyártóinak. Most ezt ők megspórolják. Ezt is számba véve nálam egyértelmű az eredmény: a bevizsgálatlan, semmiféle kedvező hatást nem adó szer a drága. Akármilyen cukormázba is mártották, ez a pirula nekem keserű.