Képeken őrizzük

Az interneten egyre több településnek van olyan felülete, ahova az adott község múltját megörökítő fotókat lehet feltölteni. Szűkebb hazámból jó példával jár elöl Acsalag, Tárnokréti, Markotabödöge, Egyed. Már falunknak, Kónynak is van ilyen oldala. A Facebookon hoztunk létre csoportot, Kóny múltja címmel.



Napokon belül népszerű lett. Csaknem hétszázötven tagja van már és több mint hatszáz fotó került fel. Családiak, katonaképek, a falu ünnepeit megörökítő, a régi épületeket őrző fotók. Nagy bajuszú déd- és nagyapák, fejkendős ősmamák, vidám regruták néznek ránk az internetről. És a fotók alatt bejegyzések, hozzászólások. Egymást régen elvesztett rokonok találnak egymásra a Kóny múltján, és egymást egyébként jól ismerő falubeliekről derül ki, hogy közös ősük is van. Egy, a falujáért rajongó, nyugdíjas pedagógus koordinálja a csoport működését.



Nagyon jó érzés, amikor a tagok azt írják, naponta többször is „benéznek Kónyba", milyen új fotó, történet látható és olvasható. Megható az a tisztelet és szeretet, ahogyan a helyiek az elődökre visszaemlékeznek. Nekem is szinte naponta ad újat a csoport. Fantasztikus például, amikor az ember a nagyapját fedezi fel egy 1916-ban készült óvodai fotón. A tagok aktívak. Lelkesen töltik fel a fiókban őrzött, megsárgult fotókat, vagy azokat, amik a nagymama szobájában függtek a falon. A múltunkat őrizzük a legmodernebb technika segítségével. És közben bővülnek helytörténeti ismereteink, erősödik a közösségi összetartás.



Egy mondás szerint az ember akkor hal meg végleg, amikor a nevét utoljára kimondják a földön. A mi kónyi, eltávozott szeretteink sokáig élnek még. A községhez rokoni szálakkal kötődő Szirmai Imre neurológusprofesszor írja Kóny, tavaszünnep című versében: „Itt vannak a nádsusogásban, / szerszámaik csókja a földön (…) Isteni tréfa, hogy közülük / száz év óta senki se halt meg?"