Szerte a világban, ahol magyarok élnek, megáldották és megszegték tegnap a nemzeti szalaggal átkötött új kenyeret. Imájukban a mindennapi kenyérért is könyörögtek. Jó termés volt idén a búzából. Jut belőle liszt a szegény sorsúaknak is.



A Magyarok Kenyere Programot Korinek László pécsi jogászprofesszor indította el 2010-ben. A gazdák megértették a célját és ebben az évben már több mint 500 tonna búzát ajánlottak fel. Böjte Csaba ferences atya szavai valamennyi, adományt kapó nevében szólnak: „Aratás megkezdésekor imádkoztunk gyermekeinkkel a gazdákért is, kik nagylelkűen a drága szülőföldünk termését megosztották a legkisebbekkel. Adja a jó Isten, hogy áldás legyen a szántó-vető ember munkáján, hogy e gyönyörű Kárpát-medence minden asztalára jusson bőséges tápláló kenyér!" Megyénk búzája is odakerül kenyér formájában a rászoruló gyerekek asztalára, hisz a gazdák több mint húsz tonnát küldtek a malomba. Nagyszerű és példás összefogás ez tőlük. És ami a legszebb és legbiztatóbb: nem is kérdés számukra, hogy néhány zsák ételt jótékony célra ajánljanak fel. Civil szervezetek, idősekkel, gyerekekkel, sérültekkel foglalkozó intézmények, otthonok részesülnek majd az adományból megyénkben is. Tudják meg minél kevesebben, milyen üres lehet az asztal, ha nincs rajta a mindennapi.



Bár otthoni kemence nekem már nem sütött, hiszen arról lekéstem, ma is emlékszem a frissen elkészült kenyér illatára. Kónyban, a Kis utcai pékségben. Az is bennem van, ahogy nagyapám háromszor karcol keresztet az aljára, mielőtt megszegi. Mindig azért a darabért kapaszkodtunk, amelyiken a címke volt. Az volt a legízletesebb falat.



Ma már nincsenek „Kis utcai" pékségek és a keresztet rajzoló nagyapák is elmentek régen. Fontos azonban, hogy a mindennapi kenyér mellé jussanak emlékmorzsák is. Ha nem lennének, a lelkünk lenne üres, mint kenyér nélkül az asztal.