Kenyérkérdés

Lapunk ismét keresi a Kisalföld legfinomabb kenyereit. Mint köztudott, a kenyerek minősége nemcsak a pék kitűnő szaktudásán, hanem a kiváló minőségű alapanyagokon is múlik. A búzán, a belőle készült liszten, a kovászon és még sorolhatnám. Ez pedig pénzbe kerül. Nem is kevésbe, amit többnyire a fogyasztóknak kell megfizetni.



Zajlik a vizes vb. Néhány szemfüles riporter ki is használta az alkalmat, hogy a világverseny alkalmából hazánkba látogató számtalan nemzet fiait megkérdezze, hogy véleményük szerint mennyi a magyar átlagfizetés. Legtöbbjük 1200 és 3 ezer euró közé tette a havi béreket, és nagyon meglepődtek, amikor megtudták a szomorú valóságot. Általános véleményük szerint ebből nem lehet megélni. Még a budapesti árakat nézve sem.

Béremelést kaptak a tescós dolgozók, ám annak a mértéke oly parányira sikerült, hogy sztrájkolni is kezdtek a méltánytalan emelés miatt. Szakszervezeti nyomásra a hipermarket vezetősége újratárgyalja a béremelést a közeljövőben. Gondolom, az jár a fejükben, ha nem emelnek tisztességesen, akkor nem lesz senki a boltban, aki a polcokra tegye a legfinomabb lisztből készített kenyeret.



Persze nemcsak az eladók fizetését kellene „megnyomni", hanem gyakorlatilag mindenkiét, hiszen valakinek le is kellene venni a polcokról a kihelyezett péksüteményt...



A külföldi szurkolók véleménye szerint ennyiből nem lehet megélni.