Kell a kultúra

Decemberben derül ki, hogy öt év múlva melyik magyar város lehet Európa kulturális fővárosa. A héten beszámoltunk arról, hogy tíz helyi cég vezetője nyilatkozatot írt alá, melyben vállalják, hogy támogatják a rendezvényt, amennyiben Győr lesz a befutó. Mint ismert, Győr mellett Debrecen és Veszprém verseng ezért a lehetőségért.



Nem véletlenül választottam a szót, lehetőség. Mert nem árt észben tartani, a győztes nem lesz automatikusan nyertese is az eseménysornak. Láttunk már olyat, hogy egy-egy város alaposan megszenvedte valamelyik nagy esemény megszervezését. Mi több, olimpiai rendezésbe még országok is beleremegtek, gondoljunk Görögországra, ahol nem kis szerepe volt a válság elmélyülésében a túlvállalt olimpiának. Persze a mi ügyünk más lépték. De mindenképp megnyugtatónak tűnik, hogy Győr gazdasága máris megmozdult. S nincs kétségem, még számos cég áll majd az ügy mellé, ha úgy hozza a jó sorsunk. Ha ezen múlna a végső döntés, aligha lehetne Győrt legyőzni. S talán ez a város egyetlen hátránya is a másik két aspiránssal szemben: a fejlettebb gazdaság. Adjunk másnak is lehetőséget – lehet ugyanis ez a döntés alapja. De persze van más aspektus is, például éppen az, hogy legyenek biztos gazdasági alapjai az otthont adó városnak. Szóval joggal reménykedhetünk. Már csak azért is, mert számomra az EYOF megmutatta, hogy Győrnek, a győrieknek megvan a kultúrájuk ahhoz, hogy egy nagy vendégsereget megmozgató eseményt jól megszervezzenek és átéljenek. Kulturális fővárosuk is lehet. Az olimpiai fesztivál rámutatott a hiányosságokra is, melyeket lehet még pótolni. A kasszában kell hogy legyen ezekre pénz. Mert amúgy is kell még nívós szállodát építeni, infrastruktúrát fejleszteni, közösségi közlekedést bővíteni. Ami a rendezés után itt marad. És remélem, itt marad a kultúra is.