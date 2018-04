Kegyetlen tavasz

Micsoda kegyetlen az április már megint, hogy vinné el az ördög. Minden tavaszomat tönkreteszi végleg, s nem segít ezen már sem barackfavirágzás, sem orgonaillat, se semmilyen vizet árasztó záporillatú szél.

Bocsásd meg nekem, olvasó, indokolatlannak tűnő személyességemet, de lelket karmoló fájdalmakkal aligha lehetek más. Nekem már örökre gyilkos marad az április: ez lopta el Ámon Lacit, Pass Andrist, Bakács Lacit és a testvéremet is közülünk, most meg Szük Döncit vitte utánuk. Szinte látom, ahogyan elindul és ballag a mai végső búcsúnk után egy utolsó bozontos szemöldökű, huncut félmosollyal a szeme körül, lobogó ballonkabátban, fényképezőgéppel a nyakában, s valami irgalmatlanul nagy táskával a félrebillenő vállán a szabad mindenség teteje felé.



A két kezem már régen nem elég összeszámolni veszteségeinket, akiket a szerkesztőségből vagy annak közvetlen közeléből vitt el a halál. Felsorolni őket töredékesen is félek, Szapudi Andrást, Imre Bélát, Rigó Jánost, Pethő Lajost, Pék Imrét, Kalocsai Misit, G. Szabó Marit, Tábori Jutkát, Cserpes Lacit, Matusz Karcsit, Horváth Sanyit, Illés Ferit, Ferenczi Józsit, Hőgye Attilát, Gaál Józsit, Zsadányi Dezsőt, Nyitray Petit, Pozsgai Jancsit, Juhász Zsoltit, Tóth Gyulát, Harcsás Jucit. Ők már tudják Döncivel együtt, amit mi nem, ismerik a halál titkát, ha van neki egyáltalán, tudják, hogy marad-e belőlünk más a becsülettel leírt szavakon, negatívra mentett pillanatokon kívül, ami kicsinykét is örökkévaló. A lélekharang riadt szíve azt kalapálja bennem, hogy igen, így kell lennie. Kell, hogy létezzen valaki, aki legalább úgy várt rájuk odaát, ahogyan mi szerettük őket idelenn. Nem tud más zakatolni bennem, mint a prófétás mondat: mi egyéb volna meghalni, mint mezítelen állni a szélben és felolvadni a napfényben?



Hát Isten veled, Dönci, jó szelet és jó fényeket...