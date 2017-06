A kastély őrangyala volt Jolika. Több mint hat évtizeden át nemcsak a munkahelye, szenvedélye is volt a hercegi örökség. Fáradhatatlanul gyűjtötte a széthordott ereklyéket, ha kellett, harcolt, ha kellett, simogatott. Mindig mosolyogva kísérte a látogatókat, nem nézte közben az óráját és nem fintorgott a huszadik kérdésnél sem.



Lejegyezte a történelmi érdekességeket, miközben az utolsó fűszál is személyes ismerőse volt. Ma már merő képtelenségnek tűnik, de még a nyitvatartási renddel sem törődött, ha vendég kopogtatott...



Vannak még Jolikák ebben az országban, csak egyre kevesebben. Menedzserek és főigazgatók váltották fel őket vagy álltak eléjük, akiknek magasabb szempontok szerint kell irányítaniuk a rájuk bízott örökséget. Ma már nem az számít, hogy minél több elégedett látogató írjon a vendégkönyvbe, tulajdonképpen a vendég sokszor csak zavaró tényező. Kérdez, mert kíváncsi, számol, mert pénzből él, sőt, még elvárásai is vannak, pláne panaszai, ha nem érzi a kellő figyelmet, a vendégszeretetet. Hogy melyek azok a magasabb szempontok hát, amelyek háttérbe tolták a Jolikákat, én nem tudom, olyan magasak ugyanis, hogy innen nem látni... Ahogy az is épp zavaros, hogy míg Jolika több mint fél évszázadon át intézte a kastély ügyeit, addig az elmúlt években gyakorlatilag havonta cserélődtek a vezetők. Talán a tudatlanságom az oka, hogy visszasírom a Jolikák világát, a lelkes, türelmes, vendégszerető, nyitott kapukkal váró intézményeket. Ahol nem kell regisztráció, engedély, visszaigazolás, előszobázás, visszaegyeztetés. Ahol az emberi kapcsolatok dominálnak, bizalmat lehet építeni és nem a félelem a legerősebb érzelem. Amikor a kérdésre válasz is jön, s amikor az nyitja szóra a száját, akinek van is mondanivalója, s nem az, akinek megvan ehhez az (ideiglenes) rangjából eredő kompetenciája.