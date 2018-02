Ha valami ingyen van, az nem is fontos. Ezt az egyszerű konklúziót lehet levonni abból a hányaveti magatartásból, amivel milliós károkat okozhatnak a nemtörődöm szülők egy iskolának. Pedig igazából semmibe sem kerülne bejelenteni, hogy a beteg, hiányzó csemeténk aznapra nem veszi igénybe az ingyenesen biztosított étkeztetést. Megkímélnénk néhány konyhás nénit a felesleges munkától, a sulit pedig a felmerülő költségektől, hisz az ingyenkaja is pénzbe kerül, az állam pedig csak az elfogyasztott ételért fizet.



Valljuk azonban be: nem csak az étkezéssel vagyunk így. Mai anyagiasult világunkban az „ingyenes" az egyenesen értéktelen is. A céges autók mennek az autópályákon padlógázzal, sok esetben az olajszint is a minimumon van, szolgálati telefonok repkednek a levegőben egy-egy rosszul sikerült megbeszélés után, számítógép-billentyűzetek gombjai ragadnak össze a cukros kávétól, több tízezres irodaszékek törnek össze a gondatlan használattól. De jól van az úgy, minek is vigyázni rá, hisz nem is a miénk. A cég ingyen adta, majd ad másikat. Arra persze senki sem gondol, hogy ezekért az eszközökért valaki fizetett. A felelősségtudat kiveszni látszik a társadalomból.



A legnagyobb baj azonban mégsem az „ingyenes" tárgyakhoz való viszonyunkban keresendő. Sajnos már egymásra sem figyelünk. A napokban percekig feküdt a győri Baross híd járdáján egy idős asszony, a szemtanú szerint tucatjával sétáltak el mellette az emberek, mígnem egy 20 év körüli férfi segített neki. Soha nem fogom megérteni, hogyan képes valaki közönyösen elmenni egy bajba jutott mellett. Arra nem gondol, hogy ő is szorulhat segítségre?