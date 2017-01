Jobb fej, bal fej

Ha nincs ez az izmozás a vecsési pártszervezettel, akkor egyszerű provokációnak tekinteném Vona Gábor első hanukai jókívánságát, amit a főrabbinak küldött, s ami a jobbikos Szabó Attila szerint őrültség volt. Semmin nem lehet eligazodni, jönnek hát az összeesküvés-elméletek, hogy miért pont most lengették be Medgyessy Péter kijelentését arról, hogy a baloldal és a DK a Jobbikkal boruljon össze. Persze ismerjük a mondást: ha paranoiás vagy, még nem biztos, hogy nem akarnak elkapni. S nem emlékszem, hogy az ATV-nek nap mint nap nyilatkozó balliberálisok gondolatait máskor is ilyen odafigyeléssel idézte volna a kormányhoz közeli sajtó, mint most Medgyessyét.



Sajnálhatnám Vona Gábort, de maga erősít rá a középre tolódás vádjára, miközben ő és a vecsési bajtárs egy hónapra elegendő egészségtelen dolgot írnak le három nap alatt. A kizárással fenyegetett Szabó Attila biztosítja, hogy akár meg is halna érte, mármost én nem nagyon szeretnék a főnökeimért meghalni, azt viszont elvárhatják, hogy nyilvánosan ne szálljak velük durva vitába. Tehát ha nyílt kártyákkal játszik a párt és csak simán hatalmas a fegyelmezetlenség, akkor sem ez lesz a Jobbik éve.



Ha meg valóban összeborulnak, arra Hofi azt mondaná: képzeljük el, ha ő – akit így szokott meg a közönség – egy este belépne a színpadra egy másik fejjel. A Jobbik számára maga a nem zsidózás sem megy már fejcsere nélkül, hiszen eddig is voltak a párttagoknak durrbele kijelentéseik és Vona nem oktatta ki őket a vallások tiszteletéről. Sőt, maga sem vált a Kurucinfó szégyenére, amikor leszögezte, hogy „könyökén jön ki a holokauszt" és padlóba verték „az SZDSZ hatalmas gőgös orrát". Ilyen volt, amikor csak viccelt.



Mostanában nem viccel, hanem üzen. De biztos oly rafinált, hogy a szavazói helyében csak abban bíznék: ő egyedül még érti, hogy mit akar.