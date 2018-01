A búcsúzó esztendő emlékezetes pillanatairól, eseményeiről szóltak az általunk megkérdezett, ismert emberek. Ezek alapján is elmondható, érdekes és fontos év volt 2017. Hadd tegyek hozzá én is egy élményt, tanulságos példát, amiből évről évre meríteni tudok: ez a Kisalföld adventi jótékony akciója, pontosabban annak fogadtatása. Ezúttal is kitettek magukért olvasóink.



Több mint ötezren bízták ránk adományaikat, mintegy húszmillió forintot, hogy juttassuk el a rászorulóknak. Akik pedig sokan vannak, erről tanúskodnak az ő leveleik. Szinte minden történet rejt valami tanulságot. Elgondolkodtató, hogy milyen könnyen a reménytelenség szélére sodródhatnak jóravaló emberek is. Ha például egy beteg gyermek érkezik a családba, s az anyuka nem tud dolgozni. Nem ritka, hogy az apa lelép, talán éppen a gondok elől menekül. A magára maradt csonka család pedig állami ellátásból, segélyekből tengődik.



Persze a csonka család önmagában is a szegénység záloga lehet. Egy fizetésből megélni csak a szerencséseknek adatik meg. Aztán egy rosszul kiválasztott hitelért is sokan fizetnek nagy árat, nem egy esetben életük munkájának gyümölcsét, a házat kényszerülnek odaadni. Fontos szerep hárul tehát a szerencsétlen sorsú emberek támogatása, megsegítése terén az államra, az önkormányzatokra és a civil szervezetekre egyaránt. És soha nem mondhatja egyetlen szereplő sem: mindent megtettem.



Mert mindig van, aki rászorul. Talán ezt érzik olvasóink is, s nemcsak advent idején, de egész évben. Mert rendre érkeznek adományok alapítványunk számlájára. Ebből valóban lehet meríteni. Sok jó ember van, akik gondoljanak bármit a világ egyes dolgairól, álljanak a politikai mező bármely oldalán, egy nemes célért képesek együtt cselekedni. De jó lenne ezt a képességet mindig jó irányba fordítani! Én ebben bízom az új évben is.