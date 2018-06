Ott állt a lány az út jobb oldalán. Egy sárga rózsa hervadt homlokán... – dúdolhattam volna, ha lett volna kedvem. De nem volt, mert éppen egy kukásautó mögött araszoltam a kereszteződés előtt, holott nagyon siettem. A hatalmas járműtől nem láttam a szembejövőket, láttam viszont az út bal oldalán a férfit sárga mellényben, kesztyűs kezével épp egy kukát húzott volna át az úton. Egy szempillantás alatt történt: meglátott, megállt, végignézett az utcán és intett nekem. Szabad az út... – jelezte. Tyűha! – néztem nagyot, felismerve a helyzetben az ellentmondásos, ugyanakkor világos és intelligens hozzáállást.



Köszönöm a gyors helyzetfelismerést, az azonnali problémamegoldást. S még mást is: az előítéletek újbóli, sokadszori lerombolását. A leckét, hogy ne ítélkezz, nem a ruha és nem a munkahely tesz azzá, ami vagy.

Hányszor és hányszor gyulladt már ki a piros lámpa a fejemben, hogy felejtsem el a sztereotípiákat, mert hamis útra vezetnek. Egyébként nem is értem sokszor, hogy honnan jönnek. Neveltetés? A többségi társadalom nyomása? Egy rossz kommunikáció hatása? Bárhonnan is erednek, számtalanszor bebizonyosodott, hogy károsak. Nincs két azonos út, nincs két egyforma ember – s nem a színük, a diplomájuk, a rangjuk határozza meg őket az életemben. A sablonok segítenek feldolgozni és osztályozni az agyunkba érkező információkat, talán innen ered a mindnyájunkat befolyásoló előítéletesség. Az már intelligencia és vérmérséklet kérdése, hogy mennyire hagyatkozunk rá. Szokták mondani, hogy „tárd ki a szíved...". Hát tárd ki a tudatod is! A világunk nem fekete-fehér és nincs egyetlen igazság sem. Lenézni valakit annyit tesz, hogy önmagunkat emeljük fölénybe. Gyenge mankó, ha valaki csak így érzi magát erősnek...



„A diszkrimináció és az előítélet azokra vár, akik maguk is így élnek" – írja a kezek és lábak nélkül született japán sportújságíró, Hirotada Ototake. Bár lehetne mérni az emberi problémamegoldó képesség fokát, a jóságot, tisztaszívűséget, a lelkiismeretet, tisztességet! Elég sok íróasztal cserélne gazdát, meg néhány kuka is...