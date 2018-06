Ezekben a hetekben minden a foci őszentségéről szól, a világbajnokság százmilliókat ültet a kép-

ernyők elé. E sportágnak vannak olyan világsztárjai, akiknek minden lépését nyomon követik. Ezek közé tartozik a portugál Cristiano Ronaldo is. A napokban az egész világ láthatta, tehetségéhez és zseniális focitudásához nem pökhendiség, önteltség, kivagyiság társul, hanem hatalmas szív.



Történt, hogy a portugál fociválogatott már az autóbuszon ült indulásra várva, amikor egy „Ronaldo 7" mezben lévő gyerek a garázs egyik oszlopánál keserves sírásra fakadt. Nyilván úgy gondolta, bizony, lekéste a néhány pillanatnyi személyes találkozást a focilegendával. Amikor Ronaldo észrevette a kissrácot, nem teketóriázott, hanem leszállt a buszról és odahívta magához. Letörölgette a könnyeit, atyai módon megölelte, s még a mezét is dedikálta. A világot bejárt alig több mint félperces videón látszik, mindez a Ronaldo-mezes kisfiúnak élete eddigi legnagyobb élményét jelentette.



Mit is fűzhetnénk mindehhez? Adja az ég, hogy hazánkban is teremjenek újra minél előbb olyan világklasszis futballisták, akikre ha nem vethetnek egy pillantást testközelből a kis rajongók, sírva is fakadnak. A remény adott, hiszen a magyar focimúlt miatt nem kell szégyenkeznünk. Kétszer szereztünk világbajnoki ezüstérmet, s mi tartjuk a leghosszabb veretlenségi sorozatot: 1950. június 4. és 1954. június 30. között harmincegy meccsen senki sem tudott legyőzni bennünket.



Nem baj, ha ezt is jól az eszünkbe véssük. Hátha egyszer ismétli magát a focitörténelem...